– Kokonaisuutena yritysten luottamuksen lasku pysähtyi joulukuussa palveluiden luottamuksen nousun ansiosta. Teollisuudessa poljettiin paikallaan, kun taas rakentamisessa tultiin hieman alaspäin. Eniten notkahti vähittäiskauppa. Kuluttajaa lähellä olevat alat ovat yhä eniten paineessa. Kysynnän hiipuminen näkyy varastojen kasvuna, Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n johtaja Sami Pakarinen sanoo.

Teollisuusyritysten luottamus pysyi ennallaan joulukuussa. Saldolukema oli -8, kun edelliskuun tarkistettu lukema oli -8. Luottamusindikaattori on alle pitkän aikavälin keskiarvon, joka on +1.

Rakennusyritysten luottamus laski joulukuussa. Luottamusindikaattorin saldoluku oli -14 pistettä, mikä on kaksi pistettä vähemmän kuin marraskuussa. Indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on -6.

Palveluyritysten luottamusindikaattori nousi joulukuussa. Saldolukema oli +4 pistettä, joka on kolme pistettä enemmän kuin marraskuussa. Luottamus on yhä alle pitkän aikavälin keskiarvon, joka on +12.

Vähittäiskaupan luottamus laski joulukuussa. Luottamusindikaattorin uusin pisteluku oli -23, kun saldoluku oli marraskuussa -13. Luottamusindikaattori on selvästi alle pitkän aikavälin keskiarvon, joka on -1.

Pakarisen mukaan Suomessa yritysten luottamus kulkee nyt varsin samalla tavalla kuin Ruotsissa.

– Saksassa on viime kuukausina nähty jo palautumistakin, mutta nähtäväksi jää, tarttuuko tämä Suomeenkin. Epävarmuus on kuitenkin suurta ja talouskehityksessä pahin on vielä edessäpäin, Pakarinen toteaa.