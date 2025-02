Yrityksille esitetään tuntuvia verohelpotuksia

Yrittäjien etujärjestö Suomen yrittäjät julkaissut teollisuuspoliittisen ohjelman, jonka tavoitteena on tukea yrittäjyyttä ja teollisuuden kasvua Suomessa. Ohjelma esittelee toimenpiteitä, joilla pyritään vahvistamaan pk-yritysten kilpailukykyä, tukemaan innovaatiotoimintaa ja edistämään kestävää kehitystä.

– Valtion rooli yrityssektorilla on vahvistunut, ja protektionismi on kasvussa. Suomen on löydettävä uusia teollisuuspoliittisia instrumentteja pysyäkseen kilpailukykyisenä. On ensiarvoisen tärkeää varmistaa edellytykset mikro- ja pk-yritysten kasvulle, johtaja Harri Jaskari sanoo tiedotteessa.

– Nyt yritetään päättää valtiovetoisesti siitä, mitkä ovat hyviä investointeja Suomeen. Tuetaan suurimpia investointihankkeita joko suorilla tuilla tai verohyvityksillä. Pitäisi pohtia, olisiko sittenkin sata pienempää investointihanketta vähintään yhtä hyvä kuin yksi suurhanke, Jaskari kysyy.

– Pienemmät yritykset on saatava innostumaan kasvusta ja kansainvälistymisestä. Siksi ehdotamme Team Finland Akatemian perustamista julkisten vienninedistämisorganisaatioiden ja elinkeinoelämän yhteistyönä, hän lisää.

Lisäksi yrittäjät ehdottaa erityistalousalueiden perustamista. Erityistalousalueet koostuisivat useista hankkeista ja toimenpiteistä, joilla pyritään edistämään valitun alueen taloudellista kasvua, elinvoimaa, suunnittelua ja infrastruktuurin kehittämistä.

– Kysymys olisi MAL-sopimuksia huomattavasti laajemmasta kokonaisuudesta, jossa alueilla toimiva yksityinen ja julkinen sektori ja nykyisin valitettavan siiloutuneet ministeriöt pakotetaan puhaltamaan hiileen, Jaskari perustelee.

Suomen yrittäjät oli investointien verohyvitykseen liittyen eduskunnan talousvaliokunnan kuultavana tänään.