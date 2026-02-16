Yrittäjien arviot hallituksesta ja oppositiosta vaalikauden heikoimmat

Yrittäjien tyytyväisyys hallituksen toimintaan on laskenut selvästi viimeisen puolen vuoden aikana, osoittaa tuore Yrittäjägallup. Yrittäjät ovat silti edelleen selvästi tyytyväisempiä hallitukseen kuin oppositioon. Molempien arviot ovat nyt vaalikauden heikoimmissa lukemissa.
– Talouden hyytymä, kasvun puute ja kiihtyvä julkisen talouden velkaantuminen laskevat yrittäjien tyytyväisyyttä, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen Suomen Yrittäjistä arvioi tiedotteessa.
Nyt 36 prosenttia yrittäjistä on tyytyväisiä hallitukseen, kun vastaava luku oli toukokuussa 42 prosenttia. Oppositioon tyytyväisiä on 12 prosenttia.
– Kyselyn perusteella yrittäjät epäilevät opposition vaihtoehtoa, Pentikäinen jatkaa.
Tyytyväisimpiä hallituksen toimintaan ovat yli kymmenen henkilöä työllistävät yritykset ja rakennusalan yrittäjät. Kriittisimpiä ovat yksinyrittäjät, naiset ja nuoret yrittäjät.
Yrittäjät suhtautuvat valtiovarainministeri Riikka Purraan (ps.) myönteisemmin kuin pääministeri Petteri Orpoon (kok.). Purran saama arvio on pysynyt vakaana, kun taas tyytyväisyys Orpoon on laskenut.
– Hallituksen politiikka henkilöityy pääministeriin, vaikka hänen mahdollisuutensa vaikuttaa esimerkiksi talouskasvuun ovat rajalliset. Yrittäjät ovat silti turhautuneita, kun talous ei kasva eikä kuluttajien luottamus kohene, Pentikäinen sanoo.
Puoluekannatuksessa kokoomus on edelleen selvästi yrittäjien suosituin puolue 32 prosentin tuella. Kannatus on laskenut neljä prosenttiyksikköä viime elokuusta. Perussuomalaisten kannatus on noussut 14 prosenttiin ja keskustan 12 prosenttiin.
Kokoomus on suosituin kaikissa yrittäjäryhmissä. Nuorten yrittäjien keskuudessa perussuomalaiset ovat selkeä kakkospuolue. Pohjois-Suomessa keskusta haastaa kokoomuksen.
Sosialidemokraattien kannatus on laskenut seitsemästä prosentista viiteen, mikä on samalla tasolla vihreiden kanssa. Pentikäinen arvioi, että yrittäjät ovat myös noteeranneet oppositiopuolueiden linjauksia.
– Varsinkin Sdp:n esillä pitämät yrittäjien verotuksen kiristysesitykset ja työmarkkinauudistuksia tukeneen kansanedustajan julkinen arvostelu voivat heikentää puolueen yrittäjäkannatusta, Pentikäinen arvioi.
Yrittäjägallupin toteutti Verian Suomen Yrittäjien toimeksiannosta 2.–9.2.2026. Siihen vastasi 1185 pk-yrityksen edustajaa. Tulosten luottamusväli on kokonaistulosten osalta 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.