Yrittäjät vaativat lisää vapautta päättää eläkemaksuistaan

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti vajaa vuosi sitten filosofian tohtori Jukka Rantalan selvityshenkilöksi kartoittamaan yrittäjien eläkejärjestelmän (YEL) kehittämistarpeita. Selvitys valmistuu lähiaikoina.

Suomen Yrittäjien valtuusto linjasi tiistaina kantansa YEL-uudistukseen.

– YEL:n alarajaa ei saa laskea, koska se nostaisi rajusti monen pienyrittäjän eläkemaksuja. Pakollisen vakuuttamisen alarajan merkittävä alentaminen voisi korottaa jopa liki kahdensadan tuhannen pienyrittäjien maksuja ja vaarantaa pienimuotoisen yrittäjätyön jatkumisen, Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen sanoo tiedotteessa.

Yrittäjät ehdottaa pakollisen vakuuttamisen alarajan nostamista niin, että YEL-vakuutettujen eläke ja erityisesti työuran aikainen sosiaaliturva olisi perusturvaa korkeampi. Tämä yrittäjien mukaan motivoisi maksamaan YEL-maksuja ja vahvistaisi luottamusta järjestelmään. Lisäksi yrittäjien vapautta pakollisen vakuuttamisen alarajan yläpuolella on yritysjärjestön mukaan lisättävä.

– Yrittäjä tarvitsee vapautta, ei lisää byrokratiaa, jotta yritystoiminta voi kasvaa ja kehittyä. Siksi yrittäjällä pitäisi olla mahdollisimman laaja oikeus päättää oma eläkemaksunsa ja -turvansa pakollisen vakuuttamisen alarajan yläpuolella, Salminen sanoo.

Ministeriön selvityksen tavoitteena on kehittää yrittäjien eläkejärjestelmää. Selvityksellä haetaan ratkaisuja, joilla yrittäjän eläkemaksun ja eläkkeen perustana olevan työtulon määrittämistä kehitettäisiin nykyisestä. Selvityshenkilö arvioi työnsä yhteydessä myös muita tarpeellisia muutoksia yrittäjien eläkejärjestelmän kehittämiseksi.

Suomen Yrittäjien Petri Salmisen mukaan YEL-maksun pitää perustua jatkossakin tehtyyn työhön ja työpanoksen arvoon.

– Jos eläkemaksu sidottaisiin osinkoihin edes osin, se heikentäisi halua kasvattaa yritystä ja investoida. Osinko on lähtökohtaisesti pääoman ja omistuksen tuottoa, eikä sen tule vaikuttaa eläkemaksuihin – ei yrittäjällä eikä palkansaajalla, hän toteaa.

Yrittäjät edellyttää, että eläkejärjestelmä kohtelee eri yhtiömuotoja tasapuolisesti ja huomioi yrittäjyyden monimuotoisuuden. Nykyinen työtulolaskuri tulee yrittäjien mukaan uudistaa niin, että se huomioi paremmin yrittäjän työpanoksen arvon, eikä tee mielivaltaisiksi koettuja ehdotuksia.