Yrittäjät näkee historiallisia uudistuksia – ”siitä kiitos ja tunnustus”

Suomen Yrittäjät on tiedotteensa mukaan valtaosin tyytyväinen hallitusohjelmaan, sillä moni Yrittäjien vuosia ajama uudistus etenee.

– Hallitus tekee historiallisia uudistuksia. Siitä pitää antaa kiitos ja tunnustus. Meillä on pitkään tehty toimia, jotka vaikeuttavat työnantajuutta. Nyt tehdään toimia, jotka helpottavat työnantajayrittäjiä. Tämä on suuri muutos, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

– Hallitus edistää paikallista sopimista, helpottaa määräaikaisia sopimisia ja irtisanomisia, puuttuu kohtuuttomiin lakkoihin, nostaa tuntuvasti yt-lain soveltamisrajaa, uudistaa ansio- ja sosiaaliturvaa sekä lisää kilpailua eri aloilla. Muutosten myötä yhä useampi uskaltaa työllistää. Yrittäjiä on kuultu, Pentikäinen toteaa.

Hänen mukaansa ”soten korjaussarja” avaa monelle tietä hoitoon. Yksityisiä toimijoita hyödynnetään jonojen purkamiseksi, mikä on Pentikäisen mukaan tärkeä asia.

– Uudistukset pitää valmistella ja tuoda eduskuntaan mahdollisimman pian, hän sanoo.

Hallitusohjelma sisältää kipeitä leikkauksia.

– Ne ovat valitettavia mutta välttämättömiä, koska Suomen julkiset menot ovat olleet liian suuret suhteessa tuloihin. Julkinen talous pitää laittaa kuntoon, Pentikäinen sanoo.

– On myös työntekijän etu, että Suomessa on hyvä tarjota työtä ja mahdollisimman moni on työelämässä. Kun julkinen talous on terve ja työllisyys korkea, voimme paremmin huolehtia kaikista Suomessa asuvista, hän muistuttaa.

Pentikäisen mukaan ohjelmaan jää myös toivomisen varaa, erityisesti vero- ja maahanmuuttopolitiikassa.

– On hyvä, että yrittäjien ja yritysten verotus ei kiristy. Verotuksessa olisi kuitenkin pitänyt ottaa rohkeampia askelia kasvun vahvistamiseksi. Alv-kantojen nostaminen voi aiheuttaa ongelmia aloilla, joihin nostot kohdistuvat, hän sanoo.

Maahanmuuttopolitiikan kiristäminen voi hankaloittaa yritysten kasvua ja työvoimapulaa.

– Tämä ei ole tietenkään toivottavaa, Pentikäinen lisää.