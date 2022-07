Yrittäjät kieltäisi suhteettomat työtaistelut

Suomen Yrittäjät toteaa tiedotteessaan, ettei vientiyritysten määrä ole viime vuosien aikana kasvanut Suomessa.

Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo, että ongelman ratkaisuksi Suomen tulisi vahvistaa satamien kykyä toimia, kun ne joutuvat työmarkkinapaineiden keskelle.

– Tarvitsemme toimia, jotka kieltävät suhteettomat työtaistelut ja vahvistavat satamien kykyä toimia työmarkkinapaineiden keskellä, hän sanoo.

– Kansainvälisessä vertailussa olemme vientimaana korkeintaan keskitasoa. Viennin osuus bkt:stä voisi olla selvästi suurempi.

Pentikäisen mukaan olisi tärkeää, että suomalaiset yritykset suuntautuisivat rohkeammin vientiin. Aiemmin keväällä Yrittäjägallup selvitti, että yritykset kokevat ay-liikkeen olevan merkittävä jarru investoinneille.

– Suomessa on tekijöitä, jotka hidastavat vientiponnisteluja. Yksi on ay-liikkeen toiminta. Monella on karvaita kokemuksia siitä, miten ay-liike sulkee kevein perustein satamat. Siksi moni miettii, miksi panostaa vientiin, Pentikäinen toteaa.

Luontevaksi viennin ykkösmarkkinaksi monelle yritykselle hän nimeää Pohjoismaat.

– Siksi olisi tärkeää edistää sitä, että Pohjoismaat olisi maailman integroiduin markkina-alue. Tämä on yhteinen julkilausuttu tavoite, mutta sen puolesta ei näytä tapahtuvan mitään. Erityisesti pitää kiinnittää huomio liiketoimintaan, jossa kotimainen arvonlisä on suuri. Sitä kautta Suomeen syntyy eniten työtä ja hyvinvointia, Pentikäinen päättää.

