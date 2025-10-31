Yrittäjät poistaisi työterveyshuollon pakollisuuden

Yrittäjien keskuudessa on laajaa tyytymättömyyttä työterveyteen.

Hintataso nousee, kilpailu on rajallista, laskutus ei ole riittävän läpinäkyvää ja palveluiden saatavuus vaihtelee alueittain. Säätely takaa asiakkaita palveluntuottajille, vaikka palvelu ei vastaisi tarpeita. Näin Suomen Yrittäjät kuvaa tilannetta tiedotteessaan.

– Nykymallilla ei voida jatkaa, sanoo johtaja Atte Rytkönen-Sandberg sanoo Suomen Yrittäjistä

– Hyvä työnantaja huolehtii työntekijöiden terveydenhuollosta ja hyvinvoinnista. Nykyinen järjestelmä on kuitenkin kallis ja monien työnantajayrittäjien mielestä hyödytön.

Yrittäjät ehdottaa, että työterveyshuoltolaista poistetaan työnantajan lakisääteisen velvollisuus järjestää työterveyshuolto.

Lisäksi sääntelyä tulisi yrittäjien mukaan kehittää siten, että työterveyspalveluita voisi jatkossa ostaa osakokonaisuuksina myös tuottajilta, jotka eivät tarjoa koko palvelupakettia. Tällä hetkellä lainsäädäntö velvoittaa työnantajaa järjestämään ennalta ehkäisevän työterveyshuollon.

– Tämä avaisi markkinaa pienille sote-yrityksille ja lisäisi monimuotoisuutta palvelukentässä, työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén Suomen Yrittäjistä toteaa.

Yrittäjät kaipaavat myös lisää läpinäkyvyyttä laskutukseen.

Yrittäjägallupin mukaan 57 prosenttia työantajayrityksistä ei ole tyytyväisiä siihen, miten työnantaja voi arvioida työterveyspalveluiden laskutuksen oikeellisuutta.

Suomen Yrittäjien mukaan palveluntuottajat tulee velvoittaa noudattamaan tietosuojavaltuutetun ohjeistusta, jotta työnantajalla on mahdollisuus arvioida laskutuksen oikeellisuus.

– Laskutuksen läpinäkyvyys on puutteellista. Työnantajalla pitää olla oikeus ymmärtää, mistä hän maksaa ja miksi sekä myös vaikuttaa kustannuksiin, sanoo Hellstén sanoo.