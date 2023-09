Ympäristöministeri: Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa

– Suomi pystyi vähentämään venäläisen energian osuuden totutusta kolmasosasta lähes nollaan kahden viime vuoden aikana. Tässä onnistuttiin lisäämällä uusiutuvaa energiaa, energiatehokkuutta ja säästöä, sekä ottamalla käyttöön Olkiluoto 3 -laitosyksikkö. Tämä on kiitettävä suoritus, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen (kok.).

Hän esitti valtiovallan tervehdyksen Eurajoella OL3-ydinvoimalan vihkiäistilaisuudessa.

Mykkänen muistutti, että vielä vuonna 2021 Suomessa kulutetusta sähköstä kymmenen prosenttia tuotiin Venäjältä.

– Keväällä säännöllisen tuotannon aloittanut OL3-laitosyksikön vuosituotanto ylittää aiemmin Venäjältä tuodun sähkön määrän. Tämä mahdollistaa sen, että olemme jatkossa vapaita venäläisestä energiasta, ja silti sähkön markkinahinta Suomessa jo nyt pitkän ajan keskiarvoja alempi.

Olkiluoto 3 nostaa ydinenergian osuuden tuotetusta sähköstä jo yli 40 prosenttiin.

– Suomessa on tehty johdonmukaista energiapolitiikkaa jo pitkään. Lähtökohdat ydinenergian käytölle ja kehittämiselle ovat hyvällä pohjalla. Ydinenergian käytön yhteiskunnallinen hyväksyttävyys on ollut kautta aikojen tärkeä osa alan toimintaa. Sitä on ylläpitänyt luotettava ja turvallinen tuotanto. Tällä hetkellä ydinenergian suosio on Suomessa kaikkien aikojen huippulukemissa, Mykkänen sanoi.

Hän totesi, että energiankulutuksen ja yhteiskunnan sähköistyminen, vetytalous ja polttoon perustumattomien ratkaisuiden kasvu luovat lisätarvetta vakaalle energian tuotannolle.

– Ydinvoiman suurin vahvuus on kyky tuottaa energiaa vakaasti säästä riippumatta. Ydinsähkön tuotantokustannus on myös varsin vakaa suhteutettuna esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden käyttöön. Viime vuosien kriisit ovat konkretisoineet näitä hyötyjä.

Mykkäsen totesi, että pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitusohjelman keskeinen linja on pyrkiä suuntaamaan sähköntuotannon investointeja pari piirua enemmän perus- ja säätövoiman suuntaan.

– Fossiilisen energian korvaaminen sähköllä ja sähköön perustuvalla vedyllä on tämän vuosikymmenen tärkein ilmastoteko ja tärkein teollisuusteko. Erityisesti teollisuus tarvitsee runsaasti puhdasta sähköä. Vety näyttelee isoa roolia, kun puhtaita ratkaisuja pohditaan.

– Vihreän vedyn tuotantoon tarvitaan valtavasti lisää päästötöntä sähköä ja vetyyn perustuva teollisuus edellyttää vakaata sähkön saatavuutta. Puhtaan teollisuuden ratkaisuja ei synny ilman puhdasta sähköä. Hallitusohjelman keskeinen strateginen tavoite onkin tehdä Suomesta puhtaan energian suurvalta. Haluamme Suomeen lisää ydinvoimaa. Vauhditamme ydinenergialain uudistusta ja näytämme olevamme hyvä kohde investoijille, ministeri jatkoi.

Hän muistutti myös pienten modulaaristen reaktoreiden mahdollisuuksista lämmöntuotannossa ja sen päästöjen vähentäjänä.

– SMR-reaktorit voivat tulevina vuosikymmeninä olla keskeinen osa ratkaisua, jossa kaukolämpö saadaan irti fossiilienergiasta ja metsätalouden sivuvirtoja vapautetaan korkeamman arvonlisän jalosteisiin. Useat kaupungit ja energiayhtiöt suunnittelevat jo SMR-reaktoreiden käyttöönottoa lämmöntuotannossa. Suomen hallitus tukee tätä työtä, Mykkänen lupasi.

Hänen mukaansa Suomen ydinenergiankäytön koko elinkaaren kattava osaaminen kiinnostaa myös EU-tasolla.

– Isännöin viime viikolla EU:n energiakomissaari Kadri Simsonin Suomen vierailua, ja kävimme yhdessä myös Fortumin Loviisan ydinvoimalan matala- ja keskiaktiivisen ydinjätteen loppusijoituslaitoksessa. On hyvä, että komissio näkee tällä hetkellä ydinvoiman merkittävänä osana Euroopan energiatulevaisuutta, vaikka jäsenmaiden kesken ydinvoiman roolista on edelleen eri näkemyksiä. Ydinvoima on myös EU-tasolla tunnistettava vihreäksi energiamuodoksi, Mykkänen tiivisti.

Hän painotti, että lähikuukausina ja -vuosina tarvitaan vahvaa EU-vaikuttamista, jotta EU:n 2040 ilmasto- ja energia-arkkitehtuuri asettuu ydinenergian kannalta järkeviin uomiin. Tämä mahdollistaisi ennakoitavan ympäristön ydinenergian kehittämiselle.

– EU-maiden regulaattoreiden yhteistyötä tarvitaan myös hyvän toimintaympäristön luomiseksi SMR:lle, jotta sarjavalmistetut reaktorit voivat päästä useiden EU-maiden markkinoille, Mykkänen sanoi.