Yllätyshavainto koronasta: Uusi rokote ei päihittänyt aiempaa

Koronaviruksen omikronmuunnosta vastaan suunnatun päivitetyn rokotteen kehitystyö on osoittautunut ennakkoarvioita haastavammaksi.

Pfizer-yhtiön toimitusjohtaja Albert Bourla lupasi tuotteen valmistuvan vain sadassa päivässä eli maaliskuuhun mennessä. Boston Globe -lehden mukaan viivästykselle ei ole annettu selitystä, mutta rokotetta odotetaan nyt syksyksi. Modernan rokotteen aikataulu lienee samansuuntainen.

Tutkijoiden mukaan haasteena on ollut viruksen nopea muuntumistahti. Myös beta- ja deltamuunnoksia vastaan valmisteltiin rokotteita, mutta niiden aiheuttamat epidemia-aallot olivat jo ohi ennen lääkekokeiden valmistumista. Myös omikronista on ilmaantunut useita alavariantteja viimeisen puolen vuoden aikana.

– Tiettyä muunnosta vastaan suunnitellussa rokotteessa on järkeä vain silloin, jos kyseinen muunnos jatkaa leviämistään tarpeeksi pitkään rokotusten laajentamiseksi, tutkija ja infektiotautien lääkäri Lindsey Baden sanoo.

Hiirillä ja apinoilla tehdyissä kokeissa omikronrokotteista on saatu yllättävän vaihtelevia tuloksia. Erään tutkimuksen mukaan ne tuottivat hieman parempia vasta-ainetasoja muunnosta vastaan, mutta alkuperäinenkin rokote vaikutti toimivan edelleen hyvin.

– Odotimme, että varianttia vastaan suunniteltu rokote olisi huimasti parempi, ja ettei alkuperäinen toimisi läheskään yhtä hyvin, Washingtonin yliopiston biologi Larissa Thackray toteaa.

Lääkeyhtiö Moderna ilmoitti kuluvalla viikolla, että sen päivitetty rokote on osoittautunut tehokkaaksi. Kyseessä on bivalentti tehoste, joka suojaa sekä alkuperäiseltä viruskannalta että omikronmuunnokselta. Tuotannon aikataulu on kiinni tutkimustuloksista ja viranomaisten hyväksynnästä, mutta rokotteen oletetaan tulevan laajempaan jakeluun viimeistään loppusyksystä.