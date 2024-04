Yllätysarvio Kiinasta: Venäjä häviää varmasti Ukrainassa

Venäjä tulee varmasti häviämään hyökkäyssotansa Ukrainassa, arvioi kiinalainen Venäjä-tuntija Feng Yujun The Economistissa. Feng toimii professorina Pekingin yliopistossa ja on maansa eturivin Venäjä-tutkijoita. Vaikka Kiina ja Venäjä ovat Ukrainan sodan aikana lähentyneet toisiaan, ei Feng artikkelissaan maalaa mairittelevaa kuvaa Venäjän nykytilanteesta.

Professori Feng kuvailee artikkelissaan Venäjän tappiota vääjäämättömäksi ja sotaa käännekohdaksi Vladimir Putinin johtamalle maalle. Syiksi Venäjän tulevaan tappioon Feng luettelee Ukrainan vahvan puolustustahdon ja kansainvälisen tuen, modernin sodankäynnin luonteen ja asetuotannon vaatimukset sekä informaation merkityksen sodassa. Siinä missä Putin neuvonantajineen tekevät päätöksiä puutteellisen ja rajallisen tiedon pohjalta, operoivat ukrainalaiset tehokkaammin ja joustavammin, professori kuvailee.

– Vaikka sota on tullut Ukrainalle kalliiksi, on sen vastarinnan vahvuus ja yhtenäisyys murskannut myytin sotilaallisesti lyömättömästä Venäjästä. Ukraina voi vielä nousta tuhkista. Kun sota on ohi, on Ukrainalla edessään mahdolliset EU- ja Nato-jäsenyydet, Feng kirjoittaa.

Hyökkäys Ukrainaan oli herätyskello Venäjän naapureille ja koko Euroopalle, Fung kuvailee. Venäjän uhka ja imperialistiset ambitiot otetaan vakavasti, ja Fung mainitsee artikkelissaan myös Suomen ja Ruotsin liittyneen Natoon.

Venäjä tulee Fengin mukaan vielä perääntymään kaikilta miehittämiltään alueilta, mukaan lukien Krimiltä. Maan ydinasearsenaali ei tätä lopputulosta tule muuttamaan, hän kirjoittaa. Viime aikojen levottomuudet Venäjällä, esimerkiksi Wagner-ryhmän viimekesäinen kapina ja Moskovan maaliskuinen terrori-isku, osoittavat Fengin mukaan Venäjällä piilevän runsaasti poliittisia riskejä. Vaikka Putin vastikään valittiin viidennelle kaudelle, voi hän vielä kohdata yllättäviä haasteita maansa sisäpolitiikassa, professori ennustaa

Fung puolustaa artikkelissaan kotimaansa Kiinan Venäjä-politiikkaa. Vaikka Kiina ei ole liittynyt lännen pakoterintamaan, ei maa myöskään ole järjestelmällisesti kiertänyt Venäjälle asetettuja pakotteita, Fung kirjoittaa. Hän myös väittää Kiinan pyrkivän aidosti Ukrainan sodan lopettamiseen neuvotteluteitse.

Vaikka Fung uskoo sodan vielä päättyvän Venäjän tappioon, ei professori kuitenkaan ennusta konfliktille nopeaa loppua.

– Venäjän jatkaessa iskujaan Ukrainan sotilaskohteisiin, siviili-infrastruktuuriin ja kaupunkeihin, ja ollen mahdollisesti valmis eskaloimaan tilannetta, Korean kaltainen aselepo kaukaiselta. Mikäli Venäjän poliittisessa järjestelmässä ja ideologiassa ei tapahdu perusteellinen muutos, voi konflikti jäätyä. Tämä antaisi Venäjälle mahdollisuuden aloittaa hengähdystauon jälkeen uusia sotia, asettaen maailman vieläkin suurempaan vaaraan.