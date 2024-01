Yllätys rintamalla: Puolustajan kerrotaan saavan 100 uutta tankkia

Maavoimien esikunnan everstiluutnantti Mika Mäenpää kommentoi sosiaalisessa mediassa tietoja Kuwaitin M-84-panssivaunujen toimittamisesta Ukrainaan.

– Todella iso uutinen. 100 on paljon, Mäenpää sanoo viestipalvelu X:ssä.

Kuwaitin kerrotaan siirtäneen yli 100 M-84AB-panssarivaunua Kroatiaan, jossa ne korjataan ja lähetetään mahdollisesti Ukrainaan. Asiasta kertoo muun muassa Nexta-uutissivusto.

M-84 on jugoslavialaisvalmisteinen taistelupanssarivaunu, joka on kehitetty T-72-panssarivaunun pohjalta.

– M-84AB on modernisoimatonta T-72M1:stä parempi – –. Ei lämpökameraa, mutta on kuitenkin auttavasti pimeätoimintakykyinen. Suoja on ikävä kyllä heikko, mutta Ukraina varmasti lisää ERA:t (räjähtävä reaktiivipanssarointi), Mäenpää arvioi.

– Suurempi kysymys on, miksei Länsi saa Etelä-Korean kanssa aikaan diiliä siirtää heidän T-80U:t (taistelupanssarivaunu), BMP-3:t (rynnäkköpanssarivaunu), Metis PST-ohjukset ja Igla IT-ohjukset Ukrainaan.

Venäjän arvioidaan kiihdyttäneen viimeisen vuoden aikana merkittävällä tavalla sotateollisuuttaan kansainvälisistä talouspakotteista huolimatta. Hyökkääjä tuottaa Ukrainaa enemmän panssariajoneuvoja, tykistöammuksia ja lennokkeja.

Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU:n entinen varajohtaja Viktor Jagun arvioi Venäjän sotateollisen kompleksin tuottavan tällä hetkellä 20 uutta taistelupanssarivaunua kuukaudessa. Tämän lisäksi rintamalle saadaan joka kuukausi jopa sata modernisoitua panssarivaunua. Vaunujen laatu on kuitenkin suurelta osin kyseenalaista. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Ukrainan asevoimat arvioi tammikuun puolivälissä Venäjän menettäneen helmikuun 2022 jälkeen yli 6 110 panssarivaunua ja 11 350 panssariajoneuvoa.

Kuwait has transferred more than 100 of its M-84AB tanks to Croatia for repair and possible transfer to Ukraine. This was reported by Croatian and Serbian military portals. pic.twitter.com/8uU2CLDQdN

— NEXTA (@nexta_tv) January 30, 2024