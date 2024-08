Yllätys rintamalla: Moskova ei siirrä odotettuja vahvistuksia Kurskiin

USA:n hallinnon virkailijoiden mukaan Venäjä näyttää ohjanneen joukkoja miehittämiltään Ukrainan alueilta Kurskiin torjuakseen Ukrainan yllätyshyökkäyksen Venäjän rajojen sisällä. Heidän lausunnostaan ei kuitenkaan selvinnyt, miltä alueilta venäläisjoukot on siirretty, uutisoi CNN.

Kahden länsimaisiin tiedustelupalveluihin kytköksissä olevan lähteen mukaan Venäjän ei arvioida toistaiseksi siirtävän Ukrainaan sijoitettuja suurempia ja paremmin koulutettuja yksiköitään Kurskiin. Venäjän sanotaan sen sijaan vahvistavan Kurskin puolustusta ensisijaisesti kouluttamattomilla varusmiehillä, jotka on haalittu kasaan muualta Venäjältä.

– Emme ole vielä nähneet (venäläisten joukkojen) merkittävää liikettä. Emme voi sanoa, johtuuko tämä siitä, että he ovat vasta aloittamassa joukkojensiirron vai siitä, että heillä ei ole joukkoja siirrettäväksi, toinen lähteistä sanoo.

Eri asiantuntijat ovat arvioineet, että Ukrainan Kurskin-operaation yhtenä tavoitteena on vähentää venäläisten kohdistamaa taistelupainetta Ukrainan joukkoja kohtaan ja häiritä Venäjän hyökkäyksen operatiivista tempoa Itä- ja Etelä-Ukrainassa.

Julkisuudessa on arvioitu, että Venäjä saattaa joutua siirtämään joukkoja Itä-Ukrainasta Kurskiin. Samalla pohditaan kuumeisesti, muuttaisiko tämä strategisella tasolla Ukrainan pitkän rintamalinjan tilannetta.

Ukrainan sotilasoperaatio jatkuu Venäjän Kurskin alueella, mutta samaan aikaan puolustajan joukot on ajettu ahtaalle Itä-Ukrainan Donetskin alueella hyökkääjän painaessa päälle.

Ukrainan Kurskin-operaatio on nolannut Venäjän presidentti Vladimir Putinin ja antanut ukrainalaisille taktisen aloitteen yhdellä suunnalla ensimmäistä kertaa pitkään aikaan. Ukraina on kuitenkin siirtänyt joukkoja ja kalustoa tätä varten kovan paineen alaisesta Donetskin etulinjasta, mikä saattaa pahentaa jo valmiiksi huonoa tilannetta.

Wall Street Jounalin mukaan venäläisillä on selvä ylivoima joukkojen ja tykistöammusten osalta Donetskin alueen taisteluissa.

"Russia also does not appear to be moving its larger and better-trained units away from Ukraine and into Kursk just yet, said two other sources familiar with western intelligence. One of those sources said Russia appears to instead be bolstering Kursk’s defenses primarily with… pic.twitter.com/ifB3NQadFD

— Rob Lee (@RALee85) August 16, 2024