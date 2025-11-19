Yllättävän moni tietää läheisensä ajavan päihtyneenä

Liikenneturva on selvittänyt kansalaisten mielipiteitä ja ajatuksia liikenteestä ja päihtyneenä ajamisesta.

Kyselyn mukaan peräti joka viides suomalainen on ollut huolissaan päihtyneenä liikenteessä liikkuvasta läheisestään. Saman kyselyn mukaan seitsemän prosenttia vastaajista on ollut huolissaan omasta turvallisuudestaan liikenteessä päihtymyksen takia.

– Päihteet ja liikenne eivät sovi yhteen oli liikkumistapa mikä hyvänsä.

Liikenneturva on selvittänyt, että jopa 97 prosenttia suomalaista pitää rattijuopumusta vakavana rikoksena.

– On hyvä, että rattijuoppouteen suhtaudutaan Suomessa kielteisesti. Ei ole olemassa yhtäkään hyväksyttyä syytä, minkä takia ratin tai ohjaustangon taakse täytyy lähteä humaltuneena. Aina täytyy löytyä vaihtoehto, sanoo Liikenneturvan yhteyspäällikkö Ari-Pekka Elovaara tiedotteessa.

Elovaara painottaa, että ketään ei saa päästää rattiin humalassa.

– Jos keskustelu ei auta, väliintulo, esimerkiksi avainten pois ottaminen ja kyydin järjestäminen voivat ratkaista tilanteen. Viimeisenä keinona on soitto hätäkeskukseen. Päihtynyt ei ehkä ymmärrä omaa parastaan siinä tilanteessa, mutta seuraavana päivänä ääni kellossa voi olla toinen.

Kyselyn mukaan useampi kuin joka neljäs on sitä mieltä, että laskemalla alkoholiannokset voi päätellä, onko ajokunnossa. Tämä ei Elovaaran mukaan kannata, koska alkoholi heikentää ajokykyä jo ensimmäisen juoman jälkeen, ja esimerkiksi reaktioaika, keskittyminen ja harkintakyky laskevat.

– Jos illan aikana on ottanut useamman annoksen ja loppuillasta alkaa laskea, kuinka monta alkoholiannosta onkaan juonut, on vaara todellinen. Alkoholilaskurit eivät anna täysin varmaa tulosta, eikä niihin pidä luottaa. Ainoa oikea ratkaisu on lähteä rattiin vain vesiselvänä”, Liikenneturvan yhteyspäällikkö Ari-Pekka Elovaara tähdentää ja toppuuttelee myös seuraavan päivän ajoja, hän sanoo.

– Jos pikkujouluilta on venynyt pitkäksi, on syytä olla ajamatta myös seuraavana päivänä. Vaikka promillet olisivat nollassa, ajokuntoa voi heikentää liian lyhyeksi jääneet yöunet.