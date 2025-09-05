Yllättävä väärinkäsitys liikennevakuutuksesta – lähes puolet miehistä luulee näin

Suomessa on noin viisi miljoonaa liikennevakuutettua ajoneuvoa, mutta suomalaisten tiedot vakuuttamisvelvollisuudesta ovat silti osin hataria, selviää Liikennevakuutuskeskuksen teettämästä kyselystä.

Suomalaisilla on aukkopaikkoja tiedoissa, milloin ajoneuvolla täytyy olla liikennevakuutus Etenkin miehet olettavat, että vakuutusta ei tarvita yleisten teiden ulkopuolella ajettaessa. Vakuutus on kuitenkin oltava voimassa, koska myös tieverkon ulkopuolella voi tapahtua vahinkoja joko itselle tai muille.

Kyselytutkimukseen vastanneista miehistä 43 prosenttia oletti, että ilman vakuutusta voi ajaa suljetulla alueella, kuten pihalla tai ajoradalla, ja yli kolmannes luuli, että vakuutusta ei tarvita yksityisellä metsätiellä tai pellolla. Naisista virheellisessä käsityksessä molemmissa tapauksissa oli joka neljäs.

– Yleisin harhakuvitelma liikennevakuutuksen osalta tuntuu olevan se, että vakuutus tarvitaan vain yleisillä teillä ajettaessa. Vakuutus on kuitenkin sitä varten, että se korvaa vahingot, tapahtuivatpa ne missä tahansa. Siksi vakuutuksen tulee olla voimassa aina, riippumatta siitä missä ajetaan, Liikennevakuutuskeskuksen vakuutuspäällikkö Lauri Linna muistuttaa.

Lähes kolmannes suomalaisista luulee, että vakuutusta ei tarvitse, jos rekisteröityä, rikkinäistä ajoneuvoa ei käytetä. Vakuutuksen voi kuitenkin lakkauttaa vain silloin, jos ajoneuvolle tehdään myös liikennekäytöstä poisto.

– Laki on tässä kohden yksiselitteinen. Rekisteröidyllä ajoneuvolla tulee olla vakuutus, vaikka sitä ei käyttäisi, sillä viranomainen ei voi tietää, onko ajoneuvo käyttämättä vai käytössä. Jos ajoneuvoa ei käytä, sille kannattaa tehdä liikennekäytöstä poisto, joka katkaisee maksuvelvoitteet, Linna kertoo.

Rekisteröimättömien ajoneuvojen kohdalla tilanne on toinen – vakuutus tulee olla silloin voimassa, kun ajoneuvoa käytetään. Vain vajaa puolet suomalaisista tiesi tämän. Yli puolet luuli, että rekisteröimätön maastomönkijä tulee vakuuttaa myös silloin, jos se odottelee talven ajan autotallissa.

Liikennevakuutus lyhyesti

• Liikennevakuutus varmistaa, että onnettomuuden sattuessa kukaan ei jää ilman lainmukaisia korvauksia.

• Vahingonkärsinyt voi hakea korvausta suoraan vahingon aiheuttajan vakuutusyhtiöstä.

• Koska vakuutuksen sisältö on määritelty laissa, liikennevakuutus on samanlainen kaikissa vakuutusyhtiöissä. Liikennevakuutuksen voi ostaa mistä tahansa niitä myyvästä vakuutusyhtiöstä.

Liikennevakuutuskeskuksen teettämässä kyselytutkimuksessa kysyttiin vastaajien tietoja liikennevakuutuksesta. Kyselytutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin online-kyselynä Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Paneelissa heinäkuussa 2025. Vastaajina olivat 18–76-vuotiaat suomalaiset. Tutkimuksen tuhannen henkilön otos on painotettu iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti.