Yllättävä maa paikkaa nyt USA:n aukkoa asetuotannossa

Etelä-Korea on Ukrainan sodan myötä noussut keskeiseksi aseiden valmistajaksi, mutta ei kuitenkaan ole suostunut myymään aseita puolustustaistelua käyvälle Ukrainalle. Asiasta uutisoi The New York Times.

Yhdysvaltojen ja useiden muiden länsivaltioiden tukiessa voimakkaasti Ukrainaa, kärsii länsimainen aseteollisuus nyt ammusten ja komponenttien pulasta. Etelä-Korea on ylläpitänyt vahvaa puolustusteollisuutta myös kylmän sodan jälkeen, ei vähiten naapurinsa Pohjois-Korean muodostaman uhan takia. Nyt maan aseteollisuus kukoistaa, ja viime vuonna asevienti kasvoi 140 prosenttia ennätykselliseen 17,3 miljardiin dollariin.

Presidentti Yoon Suk Yeolin tavoitteena on tehdä maasta vuoteen 2027 mennessä maailman neljänneksi suurin aseviejä, Yhdysvaltojen, Venäjän ja Ranskan jälkeen.

Vaikka Etelä-Korea tuomitsi Venäjän hyökkäykseen Ukrainaan, ei maa ole toimittanut Ukrainalle tappavia aseita. Sen sijaan maan aseteollisuus on löytänyt uusia asiakkaita niistä Euroopan maista, jotka sodan myötä ovat päivittämässä omaa puolustuskalustoaan. Etelä-Korean aseteollisuus teki Puolan kanssa yli 12 miljardin dollarin arvoisen sopimuksen uusien tankkien, haupitsien, hävittäjien ja sinkojen toimittamisesta.

Ensimmäinen erä tilauksesta toimitettiin reiluissa kolmessa kuukaudessa, NYT kertoo.

Etelä-Korea on myynyt varastojen hupenemisesta kärsivälle Yhdysvallloille tykistöammuksia, mutta kaupan ehtona oli, että ammukset myös jäävät Yhdysvaltojen käyttöön.

Maan suurimman asevalmistaja Hanhwa Aerospacen toimitusjohtaja Son Jae Il on tilanteeseen tyytyväinen. Myös Suomen puolustusvoimien käytössä on Hanhwan valmistamia panssarihaupitseja.

– Yhdysvallat ei voi valmistaa jokaista asetta, Son sanoo.

– Geopolitiikan takia kohtalomme on vaalia puolustusteollisuutta.

Yhtiö aikoo kasvattaa lähivuosina tuotantoaan merkittävästi.

Etelä-Korea pyrkii NYT:n mukaan tietoisesti olemaan ärsyttämästä Venäjää. Etelä-Korea toivoo Venäjän tukea Pohjois-Korean vastaisille pakotteille, ja Venäjän presidentti Vladimir Putin on uhannut vastata mahdolliseen Ukraina-tukeen tiivistämällä yhteistyötä Pohjois-Korean kanssa.