Yllätetyt Venäjän joukot ovat pulassa – tähän Ukraina nyt pyrkii

Yhdysvaltalaisen sotilasanalyytikko Michael Kofmanin mukaan Ukrainan hyökkäys näyttää kunnianhimoiselta, ja sen tarkoituksena on piirittää Izyumin kaupunki Harkovan alueella ja yrittää saada venäläisjoukot sinne ansaan.

– Todennäköisesti (Ukraina) pyrkii estämään maaliikenneyhteydet Kupjanskissa. Oskil-joki Izyumista itään tekee tästä taskusta haavoittuvan venäläisjoukoille, hän kirjoittaa Twitterissä.

Kofmanin mukaan Ukrainan hyökkäys näyttää saaneen huomattavia voittoja, mikä asettaa Venäjän joukot epävarmaan asemaan.

– Eteneminen sujui hyvin yhdessä panssarivoimien ja jalkaväen kanssa. Venäjän joukot näyttävät olevan hajallaan ja sotilasjohto valmistautumaton huolimatta aiemmista todisteista Ukrainan joukkojen kokoamisesta. Mielestäni on oikea arvioi, että Venäjä tuli yllätetyksi ja sillä oli saatavilla reservejä vain vähän.

Venäjän miehistöongelmat, riippuvuus heikompilaatuisista Luhanskin ja Donetskin tasavaltojen joukoista, kyvyttömyys suorittaa joukkojen vaihtoa ja kamppailu henkilöstön säilyttämisestä ovat Kofmanin mukaan kaikki osa tätä ongelmaa.

– Lisäksi Venäjän sijoitti elokuussa suurimman osan paremmista joukoistaan Hersoniin ja Zapoon, hän huomauttaa.

Huolimatta Ukrainan Harkovan läpimurron menestyksestä, Kofman ei näe Hersonin operaatiota toissijaisena.

– Nämä näyttävät olevan toisiinsa liittyviä hyökkäyksiä. Hersonin tarkoitus oli todennäköisesti olla tietoisempi, järjestyneempi edistysaskel. Harkova suunnalla hyödynnetään suotuisia olosuhteita ja saavutetaan nopea läpimurto, Kofman arvioi.

Brief thoughts on UA Kharkiv offensive. It appears ambitious, intended to envelop Izyum and try to trap Russian forces there. Likely seeking to interdict ground lines of communication at Kupyansk. The Oskil river east of Izyum makes the pocket vulnerable for RU forces. 1/

— Michael Kofman (@KofmanMichael) September 8, 2022