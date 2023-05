Yliopistot peruvat virheellisesti myönnettyjä opiskelupaikkoja

Opintopolku-palvelussa tapahtuneen ensikertalaisuustietojen siirtymiseen liittyvän virheen vuoksi osaa yhteisvalinnan ei-ensikertalaisista hakijoista on käsitelty ensikertalaisina, ja heille on myönnetty opiskelupaikka todistusvalinnassa virheellisesti.

Koska opiskelupaikka on myönnetty teknisen virheen vuoksi, yliopistot joutuvat perumaan nämä opiskelupaikat, opetushallitus tiedottaa.

Kaikille niille hakijoille, joita asia koskee, tiedotetaan asian korjaamisesta hakukohteen yliopiston toimesta.

Hallintolain mukaan viranomaisen on korjattava päätöksessään oleva ilmeinen kirjoitus- tai laskuvirhe taikka muu niihin verrattava selvä virhe. Virhettä ei saa kuitenkaan korjata, jos korjaaminen johtaa asianosaiselle kohtuuttomaan tulokseen eikä virhe ole aiheutunut asianosaisen omasta menettelystä.

Yliopistot korjaavat virheellisiä opiskelupaikkapäätöksiä seuraavasti:

– Tehdyissä, mutta julkaisemattomissa päätöksissä oleva tekninen virhe korjataan yliopistoissa vastaamaan hakijoiden todellista ensikertalaisuusstatusta. Opetus- ja kulttuuriministeriön päättämä todistusvalinnan julkaisemisen viimeinen määräpäivä on 29. toukokuuta 2023.

– Hakukohteissa, joissa todistusvalinta on varattu ainoastaan ensikertalaisille (esimerkiksi lääketiede, hammaslääketiede, oikeustiede, psykologia) korjataan jo tehty ja julkaistu todistusvalintapäätös hallintolain 51 §:n mukaisena teknisen virheen korjaamisena. Virheellisesti valitun hakijan asemaa ei voida pitää tällaisessa tilanteessa kohtuuttomana, koska ei-ensikertalaisella hakijalla ei ole oikeutettua odotusta odottaa häntä käsiteltävän ensikertalaisena.

– Hakukohteissa, joissa todistusvalinta on tarkoitettu sekä ensikertalaisille että ei-ensikertalaisille ja todistusvalintapäätös on tehty ja julkaistu, päätöksen korjaamista tarkastellaan tapauskohtaisesti kohtuullisuusarvio huomioiden. Lähtökohtaisesti päätöstä ei kuitenkaan korjata virheellisesti valitun hakijan osalta hallintolain 51 §:n tarkoittamana teknisenä virheenä oikeusvaikutusten kohtuuttomuuden vuoksi. Toisin sanoen, virhe korjataan kaikissa hakukohteissa siten, että ne hakijat, joiden tulisi valintaperusteiden mukaan olla hyväksyttyjä, tulevat valituksi tai sijoittuvat varasijalle. Vaikka opiskelupaikkaa ei siten peruta niiltä, joille se on virheellisesti myönnetty, tarjotaan opiskelupaikka kuitenkin niille, jotka ovat valintaperusteiden perusteella oikeutettuja siihen. Jos kohtuuttomuusarvioinnin tuloksena päädytään hyväksymään virheellisesti valittuja hakijoita, tulee tämä toteuttaa ns. ylitäytön kautta hakijoiden yhdenvertaisuuden turvaamiseksi.

Yliopistot pahoittelevat tilannetta. Epäselvissä tilanteissa kehotetaan olemaan yhteydessä oman hakukohteen yliopiston hakijapalveluihin.

