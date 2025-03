Yliopiston varadekaanilta tutkimus ”maailmasuhteiden uudelleenajattelu nukkuvan naisruumiin avulla”

Lapin yliopistolla järjestetään Häiritsevä yhteiskuntatutkimus -perjantaiseminaari, jonka otsikkona on ”maailmasuhteiden uudelleenajattelu nukkuvan naisruumiin avulla”.

Puheenvuoron pitää professori Anu Valtonen. Hän vastaa varadekaanin ominaisuudessa Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tutkimuksesta.

Seminaarin esittelyssä todetaan, että ”ekokriisien aikakausi on tuonut maailmasuhteemme kriittisen tarkastelun kohteeksi”.

– Miten päästä irti ihmisen ylivertaisuuteen, järkeen ja hallintaan perustuvasta ajattelusta ja avata sen sijaan toisenlaisia tapoja ajatella ja toimia? Miten avata tilaa sellaiselle ajattelumallille, joka olisi yhtä aikaa kriittistä, luovaa ja huolta pitävää?

Tähän seminaari lupaa tarjota ratkaisuja.

– Puheenvuorossa professori Anu Valtonen lähtee jäljittämään toisenlaista ajattelua, toisenlaista kieltä ja toisenlaista maailmasuhdetta nukkuvan naisruumiin kautta; ruumiin, joka kietoutuu yhteen monilajisen ja materiaalisen maailman kanssa. Hän käyttää nukkuvaan ruumiiseen kietoutuneita biologis-kulttuurisia erityispiirteitä eettis-poliittisena vastarinnan mahdollisuutena; häiritseväthän nämä piirteet sopivasti vallitsevaa länsimaista teknis-rationaalista ajattelumaailmaa, esittelyssä kerrotaan.

– Feministisen uusmaterialismin ja feministisen uteliaisuuden innoittamana hän analysoi omakohtaisia, arkisia uneen ja nukkumiseen liittyviä havaintoja ja kokemuksia, ulkoilmassa ja sisällä, joogamatolla ja sängyssä, matkoilla ja mökillä.

Esittelyteksti jatkuu.

– Tarkastelu jäsentyy kolmeen teemaan – ilmasuhteet, haavoittuvat suhteet ja ajalliset suhteet – jotka artikuloituvat hengittävän ruumiin, läsnä/poissaolevan ruumiin ja pysähtyneen ruumiin kautta. Analyysien kautta arkiset itsestäänselvyydet tulevat ihmettelyn kohteeksi ja asettuvat osaksi yhteen kietoutuneita monilajisia riippuvuussuhteita. Niiden avulla, kenties, on mahdollista kehittää vastuun- ja vastaanottamisen kykyä sekä avata tilaa elämää ylläpitävälle ajattelulle ja kielelle.

Puheenvuoro perustuu professori Valtosen tulevaan kirjaan Thinking with the sleeping body. A feminist reimagination of human-Earth relations (Punctumbooks).