Yli tuhat lasta kuollut tai loukkaantunut Ukrainassa

Ukrainan valtakunnansyyttäjänviraston mukaan Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan on kuollut ainakin 443 lasta ja 855 on loukkaantunut 8. joulukuuta mennessä, kertoo Kyiv Independent -lehti.

Oikeusasiamies Dmytro Lubinetsin mukaan noin 330 lasta on määritelty kadonneiksi.

Ukrainalaiset lapset ovat joutuneet väkivallan kohteiksi sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksen 24. helmikuuta. Kyiv Independentin mukaan lapsia on kidnapattu, karkotettu miehitetyiltä alueilta Venäjälle, vangittu, kidutettu ja murhattu.

Venäjän rajut tykistö-, raketti- ja ohjusiskut ovat kylväneet tuhoa eri puolilla Ukrainaa aiheuttaen surua monille perheille. Kyiv Independent kertoo kolmen perheen traagisen tarinan.

Anastasija Kolchyna oli 3. syyskuuta puistossa kävelyllä 9-vuotiaiden kaksoispoikiensa kanssa, kun hyökkääjän raketit iskivät yllättäen Zelenodolskin kaupunkiin Dnipropetrovskin alueella. Toinen pojista, Denis, menehtyi myöhemmin sairaalassa sirpaleiden aiheuttamiin vammoihin.

Harkovassa asuva Bogdan Tutunzhy menetti Nadija-vaimonsa ja Polina-tyttärensä Maripuolin rajuissa tykistöpommituksissa maaliskuussa. Vesi- ja sähkökatkosten vuoksi äiti ja 8-vuotias tytär olivat tekemässä ruokaa ulkona asuntonsa edustalla, kun Venäjän kranaatti-isku osui kohdalle. Äiti kuoli välittömästi, ja tytär menehtyi myöhemmin vammoihinsa sairaalassa. Bogdan onnistui kuitenkin pelastamaan poikansa.

Odessassa asuva sotilasmestari Olga Jalysheva menetti 14-vuotiaan Vjatšeslav-poikansa Venäjän ohjusiskussa toukokuussa. Olga varoitti puhelimitse perhettään tulevasta ohjusiskusta ja käski heitä menemään pommisuojaan. Vjatšeslav halusi kuitenkin ensin varoittaa naapureitaan vaarasta. Poika ei ehtinyt ajoissa suojaan. Ohjus osui rakennukseen, jonka seinästä irronnut palanen osui Vjatšeslavia päähän.

Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi torstaina, että Venäjä aikoo jatkaa iskujaan Ukrainan energiainfrastruktuuriin. Hän myönsi, että Venäjä on ottanut Ukrainassa kohteikseen sähköntuotannon ja -jakelun. Venäjän iskut ovat jättäneet miljoonat ihmiset Ukrainassa selviytymään talvesta ilman sähköä ja vettä.

The family was enjoying the outdoors when suddenly, Kolchyna heard someone scream: "Lay down! Lay down!"https://t.co/gacVQplDRV

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) December 8, 2022