Yli tuhannen kilon liitopommit moukaroivat asemia – ”Ei maksa mitään”

Venäjän ilmavoimat on lisännyt merkittävästi liitopommien käyttöä Ukrainan rintamalla.

Termillä tarkoitetaan lentokoneiden pudottamia vanhoja neuvostoaikaisia pommeja, joihin on lisätty siivekkeet ja ohjausjärjestelmä. Venäläiskoneet voivat laukaista jopa yli tuhannen kilogramman pommit kohtuullisen kaukana ja kääntyä takaisin pommien liitäessä tarkasti kohteeseensa. Yksittäisiä kohteita vastaan on isketty jopa kymmenillä liitopommeilla maajoukkojen hyökkäysten tukemiseksi.

Tehokkaaksi osoittautunutta taktiikkaa on ollut vaikea torjua ilman länsimaisia F-16-hävittäjiä, joita Ukraina saa käyttöönsä vasta kesällä. Ukrainan uskotaan sijoittaneen amerikkalaisia Patriot-ilmatorjuntapattereita tilapäisesti lähelle etulinjaa, mikä on tuonut venäläiskoneet ohjusten kantaman sisälle. Venäjän väitetään menettäneen poikkeuksellisen monta eli yli kymmenen hävittäjää helmikuun aikana.

Washington Post -lehden haastattelemien asiantuntijoiden mukaan Venäjän viimeaikainen eteneminen ei olisi ollut mahdollista ilman liitopommien käyttöä.

Ukrainalaissotilaat kertoivat Avdijivkan taisteluiden yhteydessä, että Venäjä moukaroi puolustajia jopa yli sadalla liitopommilla joka päivä. Suuret pommit tuhosivat täysin rakennukset, jotka olivat muuten hyödyllisiä puolustusasemina.

– Se ei oikeastaan maksa venäläisille mitään. Luulen, että heillä on näitä pommeja runsaasti varastossa, eivätkä ne lopu lähiaikoina, analyytikko Konrad Muzyka toteaa.

Ukrainan kannalta tehokkain vastatoimi olisi käyttää F-16-hävittäjien AIM-120-ohjuksia venäläishävittäjiä vastaan. Koneet ovat haavoittuvia pudottaessaan liitopommeja ja kääntyessään takaisin tukikohtaansa.

RUSI-ajatuspajan tutkija Justin Bronk muistuttaa, ettei Venäjän väitettyihin tappiolukuihin voi välttämättä luottaa. Osa koneista katosi mahdollisesti Ukrainan tutkasta väistettyään ohjuksia lentämällä äärimmäisen matalalla. Venäjän ilmaiskujen määrä on pysynyt viime viikkoina ennallaan.

Tähän mennessä Tanska, Alankomaat, Norja ja Belgia ovat luvanneet toimittaa Ukrainalle yhteensä 45 F-16-hävittäjää, mikä riittäisi kolmen pienen laivueen muodostamiseen. Ensimmäiset kuusi toimitetaan loppukeväästä ja 13 seuraavaa konetta mahdollisesti loppuvuoden aikana. New York Times -lehden mukaan ensimmäiset F-16-hävittäjät olisivat Ukrainan käytössä heinäkuussa.

