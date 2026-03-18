Yli sata nuorta saa kesätöitä hymylähettiläinä

Keskinäinen vakuutusyhtiö Turva ja Vanhustyön keskusliitto käynnistävät kesälle 2026 valtakunnallisen hankkeen, jossa nuoret toimivat “hymylähettiläinä” ikäihmisten arjessa eri puolilla Suomea. Tavoitteena on yhtä aikaa helpottaa nuorten työllistymistä ja lievittää iäkkäiden yksinäisyyttä.
Yhteisöllisyysteossa avataan kesätyöpaikkoja yli sadalle nuorelle 28 paikkakunnalla. Nuoret työskentelevät kahden viikon jaksoissa Vanhustyön keskusliiton jäsenyhteisöissä ja kohtaavat satoja ikäihmisiä esimerkiksi keskustelun, ulkoilun ja arjen avun merkeissä.
Nuorten työllistymisen on todettu vaikeutuneen viime vuosina, erityisesti 15–19-vuotiaiden kohdalla. Ensimmäisten työkokemusten puute voi heikentää työelämävalmiuksia ja lisätä syrjäytymisriskiä. Hankkeen tavoitteena on tarjota nuorille ohjattu ja merkityksellinen ensikosketus työelämään.
Samaan aikaan yksinäisyys koskettaa yhä useampaa ikäihmistä. Pitkittyneenä se voi heikentää mielenterveyttä, toimintakykyä ja osallisuuden kokemusta.
Turvan toimitusjohtaja Ville Raunio korostaa hankkeen yhteiskunnallista merkitystä.
– Keskinäisenä vakuutusyhtiönä meille on luontevaa pitää huolta toisistamme. Teemme tekoja, jotka lisäävät yhteisöllisyyttä ja torjuvat yksinäisyyttä, hän sanoo tiedotteessa.
Turva tukee hanketta 100 000 euron lahjoituksella, jolla katetaan nuorten palkkoja ja työnantajakuluja.
Vanhustyön keskusliiton järjestöjohtaja Eva Korkiamäki painottaa sukupolvien kohtaamisen merkitystä.
– Kun nuori ja ikäihminen kohtaavat, syntyy hetkiä, joilla on valtava merkitys molemmille, hän toteaa.
Hankkeen taustalla on ajatus siitä, että konkreettiset kohtaamiset voivat vahvistaa yhteisöllisyyttä laajemmin koko yhteiskunnassa.
Kesätyöpaikkoja on tarjolla muun muassa Helsingissä, Tampereella, Turussa, Oulussa, Kuopiossa ja useilla pienemmillä paikkakunnilla eri puolilla maata.