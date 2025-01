Yli puolet nuorista toivoo lisää oppitunteja metsässä

Nuorisojärjestö 4H on selvittänyt, miten nuorten kiinnostusta metsää ja metsäalaa kohtaan voidaan vahvistaa.

Kyselyn tuloksista selvisi, että nuorista 56,7 prosenttia haluaa enemmän oppitunteja metsässä. Metsässä oppiminen, retket ja konkreettinen tekeminen ovat nuorten ykköstoiveita. Nuoret arvostavat lisäksi oppimistapoja, jotka yhdistävät hauskuuden ja modernit välineet, kuten videot ja pelit.

– Pidän metsästä, mutta koulussa siitä voisi kertoa mielenkiintoisemmin, kommentoi nuori kyselyssä.

Nuorten mielestä kiinnostavimmat metsään liittyvät aiheet ovat retkeily, luonnontuotteet ja ekosysteemit. Nuoret kokivat tarvitsevansa lisätietoa myös metsien ekologisesta ja taloudellisesta merkityksestä sekä metsäalan uramahdollisuuksista.

Opettajat toivovat kyselyn mukaan puolueetonta ja modernia tietoa metsistä, luonnon monimuotoisuudesta ja ilmastonmuutoksesta sekä yhteistyötä metsätoimijoiden kanssa.

Opettajien mukaan konkreettiset ja digitaaliset oppimateriaalit, pelit ja tutkimusvälineet tukisivat opetusta. Samaa toivetta oli myös kyselyyn vastanneilla nuorilla.

Opettajat korostivat toiminnallisuuden ja aidoissa ympäristöissä oppimisen merkitystä nuorten metsäopetuksessa. Suurimmiksi haasteiksi opettajat kokivat rahoituksen ja ajan puutteen. Tämän vuoksi he pitivät hyvinä valmiita opetuspaketteja ja metsäalan toimijoiden rahoittamia oppimiskokonaisuuksia.

Viime vuonna tehty kysely on osa Metsissä on mahdollisuus -esiselvityshanketta, joka on 4H:n koordinoima ja Metsämiesten Säätiön rahoittama. Kyselyyn vastasi 882 henkilöä, joista 780 oli nuoria.