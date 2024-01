Yli 30 senttiä lunta päivässä – tämä on Suomen lumisin paikka

Enontekiön Kilpisjärvelle on satanut runsaasti lunta alkuviikon aikana.

Forecan mukaan lumensyvyydeksi mitattiin tiistaina jo 103 senttimetriä. Lunta satoi vuorokauden aikana yli 30 senttiä.

Kyseessä on tämän talven ensimmäinen metrin lumensyvyyden ylitys. Suomessa vaikutti alkuviikosta voimakas föhn-tuuli.

– Vuoriston yli on tullut alkuviikolla jatkuvasti uusia lumisateita Kilpisjärvelle. Maanantaina aamulla siellä oli lunta vielä 68 senttimetriä, tiistaina aamulla jo 101 senttimetriä, Forecan meteorologi Anna Latvala toteaa.

– Tähän asti Kilpisjärvellä oli melko tavallinen määrä lunta, mutta nyt se meni kertaheitolla Suomen toistaiseksi lumisimmaksi paikaksi tänä talvena. Lukemassa voi olla kuitenkin jonkin verran kinostumista mukana, kun tuuli on ollut voimakasta, Latvala sanoo.

Aiemmin 23.–24. tammikuuta Puolangan Paljakan havaintoasemalla Kainuussa oli hetken aikaa lunta sata senttimetriä, mutta ei kuitenkaan virallisiin tilastoihin päätyvissä aamukahdeksan havainnoissa.

Viime talvena ensimmäinen metrin ylitys lumensyvyydessä tapahtui 13. helmikuuta 2023 Kilpisjärvellä ja vuonna 2022 tammikuun 17. päivänä.

Kilpisjärvi on tilastojen perusteella Suomen lumisin havaintoasema. Ilmatieteen laitoksen mukaan tammikuun lumensyvyysennätys Suomessa on 176 senttimetriä. Se on mitattu Kilpisjärvellä 18. tammikuuta 1992.