Yli 200 kilon täsmäpommeja kohteeseen – USA:n B-1B-kone harjoituksessa Koreassa

Yhdysvaltain strategiset B-1B-pommikoneet osallistuivat keskiviikkona ensimmäisiin ilmasta maahan -ammuntoihin seitsemään vuoteen.

Etelä-Korean F-15K-hävittäjät pudottivat yli 200 kilogramman JDAM-täsmäpommeja eri kohteisiin yhdessä B-1B:n kanssa.

Harjoitukseen osallistui lisäksi eteläkorealaisia F-35A- ja KF-16-hävittäjäkoneita, Yhdysvaltain hävittäjiä ja ilmatankkauskoneita.

Yhdysvaltain ilmavoimien kenraaliluutnantti David Iversonin mukaan toiminnalla osoitettiin maiden ilmavoimien kyky iskeä useisiin kohteisiin konfliktiympäristössä.

– Etelä-Korean ja Yhdysvaltain ylivoima ilmassa tuo merkittävän ja asymmetrisen etulyöntiaseman, johon vastustajamme eivät pysty vastaamaan, Iverson toteaa tiedotteessa.

Pitkän kantaman B-1B-pommikoneet pystyvät kuljettamaan enemmän pommeja tai täsmäaseita kuin mikään muu Yhdysvaltain konetyyppi.

– Korean niemimaan vakaus on tärkeä prioriteetti Yhdysvalloille. Tämänkaltaiset harjoitukset osoittavat raudanlujan sitoutumisemme liittouman puolustamiseen ja alueellisen vakauden ylläpitoon, kenraaliluutnantti sanoo.

Jännitteet Korean niemimaalla ovat lisääntyneet viime aikoina Pohjois-Korean aggressiiviseksi muuttuneen retoriikan ja toiminnan vuoksi. Diktaattori julisti tammikuussa Etelä-Korean päävihollisekseen ja kehotti omaa maataan varautumaan sotaan. Osa tutkijoista pitää konfliktin uhkaa todellisena.

Pohjois-Korea on lähettänyt viimeisen viikon aikana satoja ”roskapalloja” rajan yli etelään. Maan perustelee toimintaa sillä, että Etelä-Korea on lähettänyt vuosikausien ajan lentolehtisiä rajan yli.

Bombers and Refuelers are flying high across the @INDOPACOM theater as part of routine Bomber Task Force missions!

These missions provide opportunities to train & work with Allies and partners in support of a #FreeandOpenIndoPacific. pic.twitter.com/US7Be03t26

— PACAF (@PACAF) June 6, 2024