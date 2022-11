Yli 1 500 uutta hautaa löydetty läheltä Mariupolia

BBC:n mukaan Maxar-yhtiön viimeaikaiset satelliittikuvat osoittavat, että kolme massahautauspaikkaa lähellä Mariupolia Staryi Krymissa, Manhushissa ja Vynohradnessa ovat kasvaneet tasaisesti keväästä lähtien.

– Center for Information Resilience analysoi Staryi Krymistä otettuja satelliittikuvia BBC:n ohjelmaa varten ja päätteli, että sinne oli kaivettu 1 500 uutta hautaa sen jälkeen, kun se analysoi viimeksi kuvia paikalta kesäkuussa. Nyt se arvioi, että sinne on kaivettu yli 4 600 hautaa sodan alkamisen jälkeen. Tosin ei voida tietää, kuinka monta ruumista paikalle on haudattu, yleisradioyhtiö kertoo.

Mariupolilainen Tatjana, joka menetti poikansa taisteluissa, on etsinyt häntä ja vieraili tänä kesänä joukkohautauspaikalla Vynohradnessa, jossa oli yli 800 tuoretta hautaa. Hänen ottamansa valokuvan mukaan monet alueen haudat on merkitty pienillä kylteillä, joissa on vain numerot ja sukupuoli, mutta ei nimiä.

Toiset BBC:lle puhuneet kertoivat käyneensä väliaikaisissa ruumishuoneissa Mariupolissa yrittääkseen löytää sukulaisiaan kuluneen kesän aikana. Heidän täytyi katsoa läpi kymmeniä ruumiita, jotka makasivat ulkona ilman jäähdytystä.

– Ihmisten pitäisi tietää totuus näistä kauhuista, jotta se ei koskaan toistuisu, Tatjana sanoo.

Ukrainan viranomaiset arvioivat, että ainakin 25 000 ihmistä kuoli taisteluissa Mariupolissa, ja että 5 000-7 000 heistä kuoli raunioiden alle kotiensa tuhoutuessa Venäjän pommituksessa.

Silminnäkijät Mariupolissa ovat kertoneet BBC:lle nähneensä Venäjän viranomaisten kaivavan ruumiita tuhoutuneiden rakennusten raunioista viime kuukausina ja vievän niitä haudattavaksi.