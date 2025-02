Ylen karhu olikin newfoundlandinkoira

Yle kertoi keskiviikkona, että karhu oli herännyt kesken talviunien Pieksämäellä. Järven jäällä nähdystä suurpedosta oli levinnyt sosiaalisessa mediassa kuvia viikonloppuna.

Myöhemmin on selvinnyt, että kuvissa todennäköisesti on karhun sijaan Martta-koira.

– Täytyy nyt jakaa kun naurattaa: kysymyksessä on siskoni koira. Ei karhu. He kulkevat päivittäin Pieksänjärven jäällä. Martta vaan laahustaa usein aika kaukana heidän perässään, viestipalvelu X:ssä kirjoitetaan.

Myös Yle kertoo uudella jutulla, että havainto saattaakin olla Martta-koirasta.

– Eihän sitä voi sataprosenttisesti sanoa, mutta molempina päivinä oltiin siellä jäällä lenkillä. Taitaa olla meidän kotisohvalla tällä hetkellä tuo karhu, sanoo koiran omistaja Eetu Taivalantti Ylelle.

Isokokoinen Martta on rodultaan newfoundlandinkoira. Painoa koiralla on 65 kiloa ja säkäkorkeus on hieman alle 80 senttimetriä.

– Aika rotevakokoinen tuo meidän Martta on. En yhtään ihmettele, vaikka kauempaa katsottuna menisikin karhusta.

Pieksäjärven jäällä liikkuneesta karhusta kertoi ensimmäisenä Pieksämäen lehti.