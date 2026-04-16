Kyyn purema voi tappaa koiran ilman nopeaa hoitoa

Kyyt purevat lemmikkejä useimmiten keväällä, selviää Agria Eläinvakuutuksen vahinkotilastoista.

– Kyyn puremien määrä on huhtikuussa lähtenyt nousuun, kun talvihorroksestaan heränneet kyyt hakeutuvat aukeille paikoille aurinkoon lämmittelemään, ja lemmikin ja kyyn kohtaamisen todennäköisyys kasvaa, sanoo eläinlääkäri ja Agria Eläinvakuutuksen maajohtaja Heidi M. Elomaa.

Pureman vaarallisuus ja oireiden voimakkuus ovat lemmikille yksilöllisiä. Kyiden erittämä myrkky vaikuttaa koiran veren hyytymiseen ja koko verenkiertoelimistöön. Vakavissa tapauksissa kyyn purema voi johtaa jopa koiran menehtymiseen. Siksi on tärkeää, että koira saa tarvitsemaansa hoitoa mahdollisimman pian.

Eläinvakuutuksia tarjoavat vakuutusyhtiöt korvaavat lähtökohtaisesti kyyn puremasta aiheutuneet hoitokulut. Agria Eläinvakuutus maksaa vuodessa korvauksia keskimäärin 200 kyyn pureman hoidosta.

Puremasta aina eläinlääkäriin

Jos kyy pääsee puremaan lemmikkiä, tärkeintä on ehkäistä vaurioiden pahenemista. Kyy puree koiraa useimmiten kuonoon tai tassuun. Koira tulisi pitää mahdollisimman liikkumattomana ja mahdollisuuksien mukaan kantaa se kotiin tai autolle, jotta myrkky ei pääse leviämään muualle koiran elimistöön.

– Omistajan ripeällä toiminnalla on iso merkitys sille, että lemmikki selviää puremasta ilman suurempia vaurioita. Kyyn pureman jälkeen on aina syytä hakeutua eläinlääkäriin, muistuttaa Elomaa.

– Osa puremista hoituu nesteytyksellä, mutta joskus tarvitaan vastamyrkkyä, jota on yleensä saatavilla vain suurimmilla eläinklinikoilla ja eläinsairaaloissa. Omin päin puremaa ei kannata lähteä hoitamaan. Esimerkiksi kyytabletti tai tulehduskipulääkkeet voivat rasittaa eläimen munuaisia ja häivyttää pureman aiheuttamia oireita, Elomaa jatkaa.

Poimintoja videosisällöistämme

Pureman seuraukset voivat olla hyvinkin erilaisia. Koira voi olla esimerkiksi sokissa, ja myrkytyksestä voi aiheutua munuaisvaurio tai sydämen rytmihäiriöitä. Jos kyy puree eläintä pään tai kaulan alueelle, vaarana on, että turvotus tukkii hengitystiet. Etenkin iäkkäämmillä tai perussairailla eläimillä jo pienikin määrä myrkkyä voi aiheuttaa vakavia oireita.

Mistä tunnistaa kyyn pureman?

Yleisin kyyn pureman merkki on puremakohdan turpoaminen. Turvotus voi olla hyvinkin voimakasta, erityisesti pään alueella. Puremakohdassa voi nähdä kyyn hampaiden jättämät kaksi pientä reikää muutaman millimetrin päässä toisistaan.

Muita kyyn pureman aiheuttamia oireita ovat voimattomuus, väsymys, kuolaaminen ja toisinaan oksentelu. Oireisiin vaikuttaa muun muassa puremakohta, koiran koko, ikä ja terveys sekä kyyn erittämän myrkyn määrä.

Vaikka koira ei oireilisi mitenkään pureman jälkeen tai et ole täysin varma, onko kyy purrut koiraa, on hyvä ottaa yhteyttä eläinlääkäriin matalalla kynnyksellä.

– Jos puremasta ei ole varmuutta, etäeläinlääkäripalvelusta saa nopeasti neuvoja hoidon tarpeen arviointiin, vinkkaa Elomaa.

Toimi näin