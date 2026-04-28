Yleisen asumistuen saajien määrä laski 37 prosenttia, taustalla tukimuutokset

Yleisen asumistuen saajaprofiili muuttui selvästi, kun opiskelijat siirtyivät pois yleisen asumistuen piiristä. Yleisen asumistuen saajat ovat nyt pääosin työttömiä ja pienituloisia. Saajien joukossa on edelleen enemmän nuoria aikuisia kuin vanhempiin ikäryhmiin kuuluvia. Tiedot käyvät ilmi Kelan asumistukitilastosta 2025.

Vuoden 2025 joulukuussa yleistä asumistukea sai 240 400 ruokakuntaa, mikä oli noin 141600 eli 37 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Suhteellisesti eniten väheni lapsettomien parien (-64 prosenttia) ja yksin asuvien (-43 prosenttia) määrä.

Yleistä asumistukea saaneiden ruokakuntien määrän vähenemiseen vaikutti se, että elokuusta 2025 alkaen opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiristä opintotuen asumislisän piiriin. Opintotuen asumislisän saajia oli vuoden 2025 joulukuussa 147500, kun edellisvuoden joulukuussa vastaava luku oli vain 7300.

Opiskelijoiden siirtyminen pois yleisen asumistuen piiristä muutti selvästi sitä, minkä ikäisille ja missä elämäntilanteessa oleville henkilöille tukea maksettiin. Yleistä asumistukea joulukuussa 2025 saaneista naisista 45 prosenttia ja miehistä 46 prosenttia oli alle 25-vuotiaita, kun vuotta aiemmin tukea saaneista naisista 54 prosenttia ja miehistä 52 prosenttia oli alle 25-vuotiaita.

Joulukuussa 2025 asumistukea saaneiden ruokakuntien jäsenistä vajaa 10 prosenttia oli 20–24-vuotiaita, kun joulukuussa 2024 heitä oli reilu 20 prosenttia.

Lähes kaksi kolmesta (62 prosenttia) yleistä asumistukea joulukuussa 2025 saaneista ruokakunnista oli työttömiä. Työssä olevia ruokakuntia oli vajaa viidennes (18 prosenttia). Vuotta aiemmin saajaruokakunnista runsas kolmannes oli työttömiä (37 prosenttia), samoin opiskelijoita (35 prosenttia).

Yksin asuvien osuus yleisen asumistuen saajista väheni 72 prosentista 65 prosenttiin vuosina 2024–2025. Samaan aikaan lapsiperheiden osuus kasvoi 21 prosentista 28 prosenttiin.

Elokuusta 2025 alkaen perheelliset opiskelijat ovat edelleen voineet saada yleistä asumistukea, mutta yksin, kämppiksen tai puolison kanssa asuvat opiskelijat siirtyivät opiskelijan asumislisän piiriin.

– Kun opiskelijat ovat siirtyneet asumislisälle, yleisen asumistuen saajat ovat pääosin työttömiä ja pienituloisia työssäkäyviä. Yleisen asumistuen saajien joukossa nuoria aikuisia on edelleen enemmän kuin vanhempiin ikäryhmiin kuuluvia, mutta opiskelijoiden poistuttua ikäjakauma on aiempaa tasaisempi, sanoo tiedotteessa Kelan tutkimuspäällikkö Signe Jauhiainen.

Yleistä asumistukea joulukuussa 2025 saaneiden ruokakuntien alle 65-vuotiaiden jäsenten osuus vastaavan ikäisestä väestöstä oli 9,5 prosenttia.

Tuen saaminen oli yleisintä Vantaalla ja Outokummussa (14,2 prosenttia) sekä Lahdessa (13,6 prosenttia). Helsingissä, Jyväskylässä, Turussa ja Tampereella noin 13 prosenttia alle 65-vuotiaista kuntalaisista sai yleistä asumistukea.

– Yleisen asumistuen saaminen oli aiemmin hyvin yleistä yliopistokaupungeissa. Nyt saajien osuudet ovat pienentyneet, mutta yleisen asumistuen saaminen on pääosin yleisempää suurissa kaupungeissa kuin muissa kunnissa. Nyt alueelliset erot tuen saamisessa heijastavat myös eroja työttömyydessä, Jauhiainen kommentoi muutosta.

Vuonna 2025 Kela maksoi asumistukia yhteensä 2 068 miljoonaa euroa. Määrä väheni 13,7 prosenttia edellisvuodesta. Kun mukaan otetaan asumismenoihin maksetut perustoimeentulotuet, kokonaissumma yltää 2 528 miljoonaan euroon, sillä Kelan maksamasta perustoimeentulotuesta 460 miljoonaa euroa kohdentui asumismenoihin.

Yleisen asumistuen osuus varsinaisista Kelan maksamista asumistuista oli 59,4 prosenttia eli 1 228 miljoonaa euroa. Yleisen asumistuen menot vähenivät edellisvuodesta 26,8 prosenttia.

Eläkkeensaajan asumistukea maksettiin 653 miljoonaa euroa, mikä oli 4,7 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Eläkkeensaajan asumistuen osuus varsinaisista asumistuista oli 31,6 prosenttia.

Opintotuen asumislisää maksettiin 165 miljoonaa euroa, mikä oli merkittävästi enemmän kuin edellisvuonna (14,9 miljoonaa euroa). Sotilasavustuksen asumisavustusta maksettiin 22,3 miljoonaa euroa. Summa kasvoi edellisvuodesta 11,7 prosenttia.

Opintotuen asumislisä ja sotilasavustuksen asumisavustus muodostavat yhdessä noin 9,1 prosenttia kaikista Kelan maksamista asumisen tuista.