Kelan verkkosivut kaatuivat, osa häiriöistä jatkuu edelleen

Kelan verkkosivut kaatuivat häiriön takia torstaina. Häiriön takia suuri osa Kelan palveluista oli poissa käytöstä.

Nyt verkkopalveluja vaivannut häiriö on pääosin korjattu, Kela tiedottaa. Kela.fi, OmkKelan verkkoasiointi ja puhelinpalvelu toimivat, mutta perjantain aikana voi esiintyä vielä joitakin katkoja.

Tilanteella ei ole ollut vaikutusta asiakkaiden etuuksien maksamiseen ja etuuskäsittelyä pystytään tekemään.

– Häiriö on nyt pääosin korjattu. Pahoittelemme asiakkaillemme aiheutunutta vaivaa ja haittaa, Kelan IT-johtaja Jukka Melanen sanoo tiedotteessa.

Kelan mukaan kyseessä on tekninen häiriö. Kelan mukaan siitä ei ole viitteitä, että kyseessä olisi ollut palvelunestohyökkäys.