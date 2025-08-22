Yle yritti selvittää kansanedustajan asuinpaikkaa – johti turvakieltoon

Kansanedustaja Mira Niemiselle (ps.) myönnettiin turvakielto sen jälkeen, kun Yle alkoi selvittää hänen todellista asuinpaikkaansa. Turvakielto määrättiin kansanedustajan oman hakemuksen johdosta.

Yle kertoo ryhtyneensä selvittämään Niemisen asuinpaikkaa helmikuussa sen jälkeen, kun hänen puoluetoverinsa Jorma Ratia kyseenalaisti Niemisen kotipaikan Etelä-Suomen Sanomien kommenttipalstalla. Nieminen vastasi Ratian väitteisiin toteamalla, että hän asuu Lahdessa.

Lisäksi kevään kuntavaalien alla ihmisiltä tuli lukuisia vinkkejä, joiden perusteella Niemisen kotipaikka ei todellisuudessa olekaan Lahti vaan naapurikunta Asikkala. Asiassa on huomionarvoista se, että Nieminen oli kuntavaaleissa ehdolla Lahden kaupunginvaltuustoon. Kotikunnalla on merkitystä sen suhteen, missä kunnassa henkilö on vaalikelpoinen.

Ylen mukaan kansanedustajan todellisen asuinpaikan selvittäminen osoittautui vaikeaksi ja jäi lopulta selvittämättä. Nieminen esimerkiksi vastusti tietojensa luovuttamista Ylelle ja haki lopulta turvakieltoa tietojensa suojaamiseksi.

Vaikka Nieminen on hakenut ja saanut itselleen turvakiellon, hän kertoo perheensä arjesta avoimesti sosiaalisessa mediassa. Ylen mukaan Niemisen lapset ovat käyneet Asikkalassa koulua kaikkina niinä vuosina, kun Nieminen itse on toiminut kaupunginvaltuutettuna Lahdessa.

Mira Nieminen valittiin eduskuntaan vuonna 2023. Hän on ollut Lahden kaupunginvaltuuston jäsen vuodesta 2021 lähtien ja hän uusi paikkansa vuoden 2025 vaaleissa. Ennen kirjojensa siirtämistä Lahteen Nieminen toimi Asikkalan kunnanvaltuutettuna usean vaalikauden ajan.

Jos ehdokkaan vaalikelpoisuudessa ilmenee epäselvyyksiä, asiasta voi valittaa hallinto-oikeuteen. Kukaan ei ole tehnyt valitusta Niemisen vaalikelpoisuudesta.

