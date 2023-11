Yle: Yleisö pääsee presidentin haudalle illalla

Kansalaisilla on mahdollisuus jättää kukkatervehdys presidentti Martti Ahtisaaren haudalle myöhemmin illalla, Yle kertoo.

Ahtisaaren hautaan lasku alkaa Hietaniemessä noin klo 15.45 ja kestää puoli tuntia. Hautaan laskuun osallistuvat presidentti Ahtisaaren lähiomaiset ja ylin valtiojohto.

Varsinainen hautaustilaisuus on suljettu ulkopuolisilta osallistujilta. Hautausmaalla saattoa voi seurata eristyksen ulkopuolelta. Hautausmaalla seremonian osalta alue on eristetty, mutta alueella liikkuminen on muuten sallittua.

Hietaniemen hautausmaan ylipuutarhuri Marja Varjoniemi kertoo Ylelle, että yleisöllä on mahdollisuus päästä haudalle kello 17 jälkeen.

– Hautausmaan portit ovat auki kello 22 asti. Siihen asti voi tuoda kukkatervehdyksiä, Varjoniemi sanoo.

LUE MYÖS:

Näin etenevät Martti Ahtisaaren hautajaiset – katujen varsille odotetaan tuhansia ihmisiä

Liikenne pysäytetään Martti Ahtisaaren hautajaissaaton ajaksi

He osallistuvat Martti Ahtisaaren hautajaisiin