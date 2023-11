Näin etenevät Martti Ahtisaaren hautajaiset – katujen varsille odotetaan tuhansia ihmisiä

Presidentti Martti Ahtisaaren valtiolliset hautajaiset järjestetään tänään perjantaina.

Hautajaiset alkavat siunaustilaisuudella Helsingin tuomiokirkossa kello 13. Arkkua kirkossa kantavat palveluksessa olevat kenraalit ja amiraalit. Yle välittää hautajaiset suorana lähetyksenä televisiossa, radiossa ja verkossa kello 12.50 alkaen.

Surusaatto lähtee Helsingin tuomiokirkolta siunaustilaisuuden jälkeen noin klo 14.45. Surusaatto kulkee ratsupoliisien vetämänä autosaattueena tuomiokirkolta Hietaniemen hautausmaalle pysähtyen presidentinlinnan edustalla yhden minuutin ajaksi.

Kansalaiset ovat lämpimästi tervetulleita seuraamaan surusaattoa, joka kulkee seuraavaa reittiä: Unioninkatu, Aleksanterinkatu (Meritullintorin suuntaan, kiertää Päävartion), Pohjoisesplanadi, Unioninkatu (kiertää Presidentinlinnan), Aleksanterinkatu, Mannerheimintie, Arkadiankatu, Pohjoinen Rautatiekatu, Mechelininkatu ja Hietaniemen hautausmaan pääkäytävää pitkin portilta Hietaniemen uudelle kappelille.

Katujen varsille surusaattuetta odotetaan seuraamaan tuhansia ihmisiä. Esimerkiksi presidentti Mauno Koiviston hautajaisissa vuonna 2017 saattuetta seurasi noin 20 000 ihmistä.

Kaikki muu liikenne pysäytetään hautajaisten ajaksi saaton reitiltä. Poliisi kehottaa välttämään omalla autolla liikkumista, noin kello 14–16 välisenä aikana saattoreitin läheisyydessä. Myös julkinen liikenne ohjataan saaton ajaksi poikkeusreiteille.

Presidentti Ahtisaari haudataan Hietaniemen hautausmaan alueelle, jossa sijaitsevat presidenttien Mauno Koiviston, Urho Kekkosen ja Risto Rytin haudat. Arkunkantajina hautausmaalla toimivat presidentti Ahtisaaren poika Marko Ahtisaari sekä presidentti Ahtisaaren entisiä adjutantteja.

Hautaan lasku alkaa Hietaniemessä noin klo 15.45 ja kestää puoli tuntia. Hautaan laskuun osallistuvat presidentti Ahtisaaren lähiomaiset ja ylin valtiojohto.

Hietaniemen hautausmaalla presidentti Ahtisaaren haudan ympäristö on eristetty ja varattu kutsuvieraille. Hautausmaalla saattoa voi seurata eristyksen ulkopuolelta. Hautausmaalla seremonian osalta alue on eristetty, mutta alueella liikkuminen on muuten sallittua.

Hautaan laskun jälkeen pidetään presidentti Ahtisaaren muistotilaisuus valtioneuvoston juhlahuoneistossa noin 300 kutsuvieraalle. Kello 16.30 alkavassa tilaisuudessa kuullaan pääministeri Petteri Orpon (kok.) muistosanat.

Yhteensä hautajaisiin on osallistumassa noin 30 kansainvälistä vierasta. Hautajaisiin odotetaan kaikkiaan lähes 800 vierasta.

Valtiollisiin hautajaisiin on kutsuttu vieraita sekä valtiollisen protokollan että omaisten toiveiden mukaisesti. Suomen ylin valtiojohto kunnioittaa presidentti Ahtisaaren muistoa läsnäolollaan perjantaina.

Hautajaisiin ovat saapumassa myös muun muassa Ruotsin kuningas Kaarle XVI Kustaa, Kosovon presidentti Vjosa Osmani, Namibian presidentti Hage Geingob ja Tansanian entinen presidentti Jakaya Kikwete. Lisäksi The Elders -ryhmän puheenjohtaja, Irlannin entinen presidentti Mary Robinson osallistuu presidentti Ahtisaaren hautajaisiin.

Presidentti Martti Ahtisaari menehtyi maanantaina 16. lokakuuta 2023 Helsingissä. Hän oli kuollessaan 86-vuotias. Ahtisaari toimi Suomen tasavallan presidenttinä vuosina 1994–2000.