Yle: Wolt tekee poikkeuksellisen muutoksen, koskee useita lähettejä

  • Julkaistu 07.10.2025 | 12:41
  • Päivitetty 07.10.2025 | 13:33
  • Työelämä
Kokeilu aloitetaan pääkaupunkiseudulta.
Ruokalähettipalvelu Wolt aikoo palkata noin sata lähettiä työntekijäksi. Asiasta kertoo Yle.

Muutos on merkittävä, sillä tähän saakka Wolt-lähetit ovat toimineet vain yrittäjinä.

Woltilla on noin 10 000 ruokalähettiä. Jatkossakin ylivoimaisesti suurin osa heistä työskentelee yrittäjänä.

– Useimmat lähetit haluavat toimia yrittäjinä ja päättää itse milloin, miten, ja minkä verran tekevät töitä. Samalla pieni osa läheteistä olisi mieluummin työsuhteessa, sanoo Woltin Pohjois-Euroopan operatiivinen johtaja Joel Järvinen sanoo Ylelle.

Aluksi työsuhteisia ruokalähettejä palkataan vain pääkaupunkiseudulle. Myöhemmin kokeilua on tarkoitus laajentaa myös muualle Suomeen ja muihin maihin.

