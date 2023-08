Yle: Työpaikkojen väheneminen aiheuttaa epävarmuutta rakennusalalla

Asuinrakennustuotannon merkittävä vähentyminen on aiheuttanut epävarman tilanteen alan työntekijöille, Yle kertoo.

Uusien asuintalojen rakentamisen tarve on laskenut, koska moni valmis asunto odottaa tälläkin hetkellä ostajaa. Samalla tarvetta rakennusalan työntekijöille on aiempaa vähemmän. Tavallisesti töitä on riittänyt kiireeksi asti etenkin kasvukeskuksissa.

Työ- ja elinkeinoministeriön erityisasiantuntija Liisa Larja kertoo, että avoimien työpaikkojen määrä rakennusalalla on ollut alamäessä jo pidempään.

– Konkurssien määrä on kasvussa ja aloitukset sekä luvat laskussa. Työvoimapula on vaihtunut kysynnän pulaksi, Larja sanoo Ylelle.

Myös valtakunnallinen rakentaja Lujatalo oy on joutunut reagoimaan tilanteeseen. Yritys on irtisanonut kesän aikana toimihenkilöitään, ja antanut lomautusvaroituksen myös rakennustyöntekijöille.

Moni Lujatalon työntekijä on pohtinut alanvaihtoa. Näin on tehnyt myös Ylen haastattelema kirvesmies Jesse Järvi.

– On siinä miettimistä, että mitä sitä tehdään. Täytyykö tässä vielä koulun penkille perhana lähteä? Ei suljeta pois sitäkään vaihtoehtoa, hän pohtii.

Hän arvelee, että lomautusten myötä moni rakennusalan tekijä vaihtaa alaa pysyvästi.

Lujatalon pääluottamushenkilön Marko Metsäpellon mukaan tilanne on vaikea. Rakennusala on kärsinyt pitkän aikaa nuorten, osaavien henkilöiden puutteesta. Nyt työntekijöiden keski-ikä rakennusliikkeillä on suhteellisen korkea.

– On huolestuttava kysymysmerkki, palaako nuori osaava jengi enää rakentamisen pariin, Metsäpelto sanoo Ylelle.