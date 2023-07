Yle: Tätä uusi jätelaki tarkoittaa taloyhtiöille

Ensimmäinen heinäkuuta voimaan astunut uusi jätelaki asettaa taloyhtiöille uusia velvoitteita, kertoo Yle.

Uudistuneen jätelainsäädännön mukaan kaikkien taloyhtiöiden, joissa on vähintään viisi asuinhuoneistoa, tulee järjestää kartonki-, muovi- ja lasipakkausten sekä pienmetallin keräys.

Kuitenkin osalla taloyhtiöistä jätteiden lajittelu ei ole vielä lain vaatimalla tasolla.

Jäteyhtiöt aikovat lähestyä taloyhtiöitä, joissa jätteiden lajittelua ei ole vielä järjestetty.

– Taloyhtiöihin lähetetään aluksi huomautuskirjeitä asian kuntoon saattamiseksi. On kuitenkin hyvä tiedostaa, että laki on laki ja sitä on syytä noudattaa, sanoo Etelä-Karjalan jätehuollon viestintäkoordinaattori Tiina Virtanen.

Uudistuksen jälkeenkin taloyhtiöissä tulee olla edelleen keräysastiat kuiva- ja biojätteille.