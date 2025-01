Yle: Tämä voi aiheuttaa seuraavan pandemian

Influenssa A -virukset ovat todennäköisesti seuraavan pandemian aiheuttajia. Asiasta kertoi Yle.

Pandemiaksi tauti voisi levitä, mikäli kausi-influenssavirukset jatkavat perimää keskenään.

– Näin voi syntyä uudenlaisia influenssaviruksia, jotka tarttuvat paremmin myös ihmisiin. Tämä on huomattava riski, toteaa THL:n erikoistutkija Erika Lindh Ylelle.

Zoonoosit, eli eläimistä ihmisiin ja päinvastoin tarttuvat taudit, ovat myös riskitekijä. Yksi huolenaihe on lintuinfluenssavirukseen kuuluva H5N1-virus, jonka muuntumisesta on havaittu merkkejä eri puolilla maailmaa.

WHO on nimennyt myös 30 muuta taudinaiheuttajaa, joilla on potentiaalia aiheuttaa maailmanlaajuinen epidemia.

Suomi on varautunut tuleviin pandemioihin eri vakavuusasteen skenaarioilla: lievä, keskivaikea ja vakava pandemia. Lievästä pandemiasta esimerkki on vuoden 2009 sikainfluenssa, kun taas koronapandemia edustaa keskivaikeaa tasoa.