Yle: Tämä on Eagle S -tankkerin lastin arvo

Takavarikoidun Eagle S -säiliöaluksen lasti on Tullin mukaan 35 000 tonnia lyijytyötä bensiiniä. Kemiallisia näytteitä ei ole otettu, vaan arvio on tehty aluksen papereihin pohjaten, kertoo Yle.

Lyijytön bensiini on yleinen kauppatavara maailmanmarkkinoilla, joten sen päivittäistä spot-hintaa on mahdollista seurata monista julkisista lähteistä. Sen perusteella on määritetty aluksen lastin arvo.

– Bensiinin futuurihinnat ovat hieman alle kaksi dollaria gallonalta. Painotonneiksi muutettuna se tarkoittaa runsaasta 600 euroa tonnia kohti. Koko lastin hinta on parinkymmenen miljoonan euron molemmin puolin, toteaa Oulun yliopiston ajoneuvotekniikan professori Juho Könnö.

Lyijytön bensiini on maailmanlaajuisesti kaupattava tuote. Jalostusasteet saattavat vaihdella, mutta tuote kelpaa kuitenkin autoihin kautta maailman. Könnön mukaan Eagle S:n bensiini kävisi siis todennäköisesti suomalaistenkin autojen tankkiin.

Bensaa kului Suomessa Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan lähes 1,3 miljoonaa tonnia viime vuoden aikana. Siihen nähden tankkerin 35 000 tonnin lasti ei kuitenkaan ole valtava.

Alus on vahingoittanut merkittävästi Suomen sähkö- ja datakaapeleita, joiden korjaamisesta aiheutuu kymmenien miljoonien eurojen kulut.