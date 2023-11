Yle: Tähän koulutukseen on yhtä vaikea päästä kuin lääketieteelliseen

VR:n lähijunien veturinkuljettajakoulutus on herättänyt kiinnostusta satojen ihmisten parissa, uutisoi Yle.

Ensi vuoden alussa alkavaan koulutukseen hyväksytään noin 20 ihmistä. Tähän mennessä hakijoita on tullut kuitenkin muutamassa viikossa yli 500.

– Veturinkuljettajan työ selvästi kiinnostaa, kommentoi VR:n lähiliikennejohtaja Anu Punola.

Kun yli 500 hakijan joukosta valitaan vain parikymmentä hakijaa, on läpipääsyprosentti alle neljän prosentin luokkaa. Vertailun vuoksi, hakupainealana tunnettuun lääketieteeseen hyväksytään vuosittain noin 3-4 prosenttia hakijoista yliopistosta riippuen.

VR:llä on valmiina tarkat kriteerit valintojen tekemiseen. Hakuprosessissa suositaan hakijoita, joilla on aiempaa kokemusta vuorotyöstä. Lisäksi edellytetään toisen asteen tutkintoa. Lisäksi hakijoiden on läpäistävä haastattelu ja terveystarkistus.

Noin viisi kuukautta kestävän koulutuksen jälkeen kurssilaiset valmistuvat veturinkuljettajiksi ja palvelevat Helsingin lähijunaliikenteessä. Myöhemmin he voivat päästä kuljettamaan myös muiden alueiden lähijunia.