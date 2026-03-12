Verkkouutiset

Yle: Suomessa todettu tappavaa kissojen tautia

Ainakin neljä kissaa on kuollut viruksen takia.
Kissa kuvituskuvassa. PIXABAY
Suomessa kissoilla on todettu tappavaa kissaruttoa, kertoo Yle.

Virusta on havaittu ainakin hämeenkyröläisen Kissankulman eläinsuojeluyhdistyksen toimipisteessä. Kissaruton takia ainakin neljä kissaa on kuollut ja yksi on vakavasti sairastunut.

Eläinsuojeluyhdistys arvioi, että virus lähti liikkeelle eläinsuojeluyhdistykseen tuodusta löytökissanpennusta. Virus havaittiin kuolleen kissanpennun ruumiinavauksessa. Pian kuolintapauksia alkoi tulla lisää. Tutkimuksissa kuolinsyyksi varmistui kissarutto.

Tauti on johtanut mittaviin karanteeni- ja puhdistustoimiin eläinsuojeluyhdistyksen tiloissa.

Kissarutto on vakava tauti, joka hyökkää kissan immuunijärjestelmää vastaan. Ylen haastattelema Ruokaviraston eläinterveystutkimusyksikön virologi, eläinlääkäri Lauri Kareinen vertaa tautia ihmisten HIViin.

Asiantuntijat huomauttavat, että viimeaikaisista tapauksista huolimatta Suomessa ei ole tällä hetkellä kissaruttoepidemiaa ja tartunnat ovat olleet paikallisia. Omaa kissaa voi suojata mahdolliselta tartunnalta huolehtimalla rokotuksista.

Mainos