Yle: Satelliittikuvat paljastavat rajun muutoksen Venäjän joukoissa Suomen lähellä

Venäjä on rakentanut Suomen rajan lähellä olevalle Petroskoin kalustovarikolle uuden huoltohallin. Sen ympärillä lojuu lähinnä vanhentunutta kalustoa. Asia ilmenee Ylen hankkimista satelliittikuvista.

Vaikka Venäjä on ilmoittanut vahvistavansa joukkoja, Suomen rajan lähellä olevat maavoimien varuskunnat ja sotilastukikohdat ovat lähes tyhjiä.

– Keskimäärin 80 prosenttia kalustosta ja sotilaista on siirretty Ukrainan sotaan, nimettömänä pysyttelevä sotilastiedustelulähde kertoo Ylelle.

Tiedustelulähteen mukaan yhtä kova kato on käynyt Venäjän tukikohdissa myös muualla Venäjällä. Vain Moskovan alueella hyökkäyssota Ukrainaan ei ole verottanut miehistöä ja aseistusta yhtä paljon.

Joukkojen häipyminen Ukrainaan näkyy Ylen hankkimissa satelliittikuvissa vain osittain. Suurin yksittäinen muutos löytyi Petroskoin kalustovarikolta, jonne pystytettiin toukokuussa uusi kalustohalli. Satelliittikuvien perusteella Petroskoin varikolla on yksi uusi alue, joka on tyhjentynyt kuluneen talven aikana. Vanhempien kuvien perusteella siellä on säilytetty ainakin MT-LB-kuljetuspanssarivaunuja.