Yle: Sähkön hinnat talvella jopa kolminkertaiset

Sähkön hinta on laskemassa ennätyksellisen alas ensi keväänä. Sähköpörssin futuuri-hinnat paljastavat, että myyjät ovat valmiita tekemään kauppaa ensi kevään osalta vain 18 sentin hinnalla kilowattitunnilta. Asiasta kertoo Ylen uutiset.

Sen sijaan tulevan talven hinnat voivat olla keskimäärin jopa kolminkertaisella tasolla nykyhetkeen nähden. Tällöin hinta voi pyöriä 50 sentin paikkeilla kilowattitunnilta.

– Ei tällaista hinnoittelua ole sähkömarkkinoilla aikaisemmin nähty, mutta eipä ole tällaista sotatilannettakaan Euroopassa ollut pitkään aikaan, kantaverkkoyhtiö Fingridin vanhempi asiantuntija Risto Kuusi sanoo Ylelle.

Asiantuntija pitää merkittävimpänä hintojen kasvun syynä maakaasun hinnan erittäin voimakasta nousua Euroopassa.

Tilanne on kuitenkin kääntymässä nopeasti, sillä ensi vuonna Suomi on hyvin todennäköisesti sähköomavarainen ensimmäisen kerran 54 vuoteen. Tämä on ennen kaikkea Olkiluoto 3:n ja uusien tuulivoimaloiden ansiota.