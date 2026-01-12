Yle: Pohjoismaiden ainoa nallitehdas käynnistyy Vihtavuoressa

Puolustustarvikeyhtiö Nammo on avannut Laukaan Vihtavuoreen Pohjoismaiden ainoan nallitehtaan. Tehtaassa tehdään vielä viimeisiä laiteasennuksia, ja se ajetaan täyteen tuotantoon vuonna 2027, kertoo Yle.
– Nalleista on viime vuosina ollut pulaa. Omalla tehtaalla Nammo haluaa varmistaa Nammon eri maissa sijaitsevien ampumatarviketehtaiden nallien saatavuuden, sanoo Nammo Vihtavuoren toimitusjohtaja Ilkka Heikkilä Ylelle.
Uusi tehdas valmistaa jatkossa vuosittain 400 miljoonaa nallia. Aluksi niitä valmistetaan pienikaliiperisten aseiden eli kiväärien ja pistoolien patruunoihin.
– Suomen Puolustusvoimat on meidän tärkein asiakkaamme. On hyvä, että pienikaliiperisten ampumatarvikkeiden yksi merkittävä komponentti tehdään jatkossa kotimaassa, Heikkilä sanoo Ylelle.
Heikkilän mukaan Euroopan maat täydentävät ammusvarastojaan Ukrainan sodan vuoksi.
– Uskon, että kysyntä pysyy sen vuoksi samanlaisena vielä viidestä kymmeneen vuotta eteenpäin.