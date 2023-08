Yle: Palkkaturvaa haetaan yhä enemmän – syynä konkurssit

Kun konkurssien määrä on 12 kuukauden aikana noussut vuodentakaisesta yli 20 prosenttia, on samalla kasvanut myös palkkaturvahakemusten määrä.

Esimerkiksi konkurssipesien nopeutettuja palkkaturvamenettelyjä oli heinäkuun loppuun mennessä tänä vuonna 19 prosenttia enemmän kuin viime vuonna, kertoo Ylen uutiset. Niin ikään maksetun palkkaturvan määrä nousi 15,6 prosenttia viime vuoteen nähden, nopeutettujen hakemusten perusteella maksetussa määrässä nousua on yli 20 prosenttia.

Kaikkiaan kuluvan tämän vuoden tammi-heinäkuun aikana palkkaturvaa on maksettu hieman yli 19,5 miljoonaa euroa.

Osittain palkkaturvarahoja saadaan karhuttua takaisin työnantajilta ja konkurssipesiltä, esimerkiksi kuluvan vuoden tammi-heinäkuussa ely-keskus sai perittyä 3,6 miljoonaa. Maksatus ja perintä eivät kuitenkaan välttämättä koske samoja yrityksiä, vaan mukana on myös aiemmin maksettua palkkaturvaa.

Suurin osan palkkaturvaan tarvittavista rahoista saadaan Työllisyysrahastosta, jonne varoja puolestaan kootaan työttömyysvakuutusmaksuilla.

Muun muassa rakennusalalla odotetaan palkkaturvahakemusten määrän kasvun jatkuvan.

– Tyypillisesti on sellainen tilanne, että on jäänyt joko kokonaisia palkkoja, palkkatilijaksoilta maksamatta, tai sitten on maksettu jotain vajaita palkkoja, että ei ole kaikista tehdyistä töistä saanut palkkaa, sanoo Rakennusliiton vastaava lakimies Päivi Poutanen Ylelle.