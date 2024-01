Yle: Opettajat tyrmäävät kesälomien siirron

Opettajat eivät kannata koulujen kesälomien siirtämistä myöhemmäksi, opetusalan ammattijärjestön OAJ:n koulutuspolitiikan päällikkö Jaakko Salo sanoo Ylelle.

– Yksittäisiä mielipiteitä toki on, se on selvä. Mutta kokonaisnäkemys on, että sille ei ole tarvetta.

Kuusi kansanedustajaa jätti eduskunnalle tammikuussa toimenpidealoitteen, jolla halutaan siirtää koululaisten kesälomia. Kesäloma alkaisi ehdotuksen mukaan viikolla 24, kun se nykyään alkaa viikolla 22.

Aloitteessa koulujen kesälomien siirtämistä kahdella viikolla perusteltiin erityisesti matkailunäkökulmilla.

Salo huomauttaa, että muutos nykysysteemiin olisi massiivinen ja se olisi ajettava läpi koko koulutusjärjestelmän korkeakouluja myöten. Hänen mukaansa aloituksessa ei ole huomioitu sitä, kuinka suuret vaikutukset sillä olisi.

Muutos vaikuttaisi esimerkiksi toisen asteen yhteisvalintaan sekä ylioppilaskirjoituksiin. Jos ylioppilastutkinto viivästyy, siirtyisivät myös korkeakouluvalinnat ja lukukauden alku.

– On helppo heittää, että kokeillaanpas uudistusta vaikka jossain päin Suomea. Näin se ei kuitenkaan mene, sillä muutos ei ole mikään pikkujuttu, Salo toteaa Ylelle.