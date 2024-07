Yle: Nämä ovat Suomen turvattomimmat kaupungit

Yle on saanut poliisilta uudet häiriöindeksilukemat Suomen kymmenestä suurimmasta kaupungista.

Niiden perusteella kolme turvattominta kaupunkia ovat tällä hetkellä Vantaa, Oulu ja Turku.

Poliisin mukaan Oulun turvallisuustilanne huononi tilastoissa dramaattisesti kesäkuussa tapahtuneiden puukotusten takia.

Neljännellä sijalla listalla on Helsinki, jossa turvallisuustilanne on kohentunut. Tämän jälkeen tulevat Tampere ja Jyväskylä, joissa tilanne on pysynyt melko samanlaisena kuin vuosi sitten tammi–kesäkuussa.

Suurista kaupungeista turvallisinta on Porissa, Espoossa, Kuopiossa ja Lahdessa.

Häiriöindeksiin lasketaan julkisilla paikoilla kirjatut rikosepäilyt tietyistä rikoksista sekä poliisin hoitamat hälytystehtävät.