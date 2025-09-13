Verkkouutiset

Asiantuntija kannustaa ottamaan Whatsappissa käyttöön kaksivaiheisen tunnistautumisen. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Yle: Näin suojaat Whatsapp-tilisi numeron vaihtuessa

  • Julkaistu 13.09.2025 | 17:38
  • Päivitetty 13.09.2025 | 17:38
  • Tietoturva
Pahimmassa tapauksessa arkaluontoisia tietoja voi päätyä numeron uudelle omistajalle.
Whatsapp-tili kannattaa suojata kaksivaiheisella kirjautumisella, tai viestit voivat päätyä puhelinnumeroa vaihtaessa vääriin käsiin. Asiasta kertoo Yle.

Kun uuden puhelinnumeron ottaa käyttöön ja vaihtaa sen myös Whatsapp-tilille, on mahdollista, että uudelle tilille alkaa ilmestymään puhelinnumeron vanhan omistajan viestejä. Näin kävi helsinkiläiselle Jaakko Hämeelle.

Hämeen mukaan vanhat viestit eivät näkyneet hänelle, mutta uudet näkyivät. Lisäksi hän vastaanotti numeron vanhalle omistajalle tarkoitettuja puheluita.

– Se oli aika epätodellinen tunne. Kuin olisi saanut tirkistelyaukon tuntemattoman ihmisen elämään, Häme kertoo Ylelle.

Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan lehtori Panu Moilanen korostaa, että Hämeen tapauksessa ei ole kyse Whatsappin virheestä tai tietoturvapuutteesta. Sen sijaan olisi  käyttäjän vastuulla ymmärtää, miten sovellus toimii ja miten oma tili suojataan.

– Tässä on todennäköisesti käynyt niin, että puhelinnumeroa aiemmin käyttänyt henkilö ei ole ottanut käyttöön kaksivaiheista tunnistautumista Whatsappissa, Moilanen pohtii.

Kaksivaiheisessa tunnistautumisessa puhelinnumeroon sidotulle tilille pääsee kirjautumaan vain, jos tietää kuusinumeroisen pin-koodin. Se siis estää numeroa päätymästä vahingossa jonkun toisen käsiin.

Vastuu tunnistautumisen käyttöönotosta on kuitenkin käyttäjällä itsellään, sillä Whatsapp ei sitä automaattisesti vaadi.

Moilanen korostaakin, että ilman tunnistautumista omat tiedot voivat numeroa vaihtuessa päätyä väärin käsiin.

– Whatsappia käytetään Suomessa niin laajasti, että sieltä on mahdollisuus saada paljon tietoa, joka ei missään tapauksessa kuuluisi tietyn piirin ulkopuolisille, Moilanen tiivistää.

