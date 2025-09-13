Yle: Näin suojaat Whatsapp-tilisi numeron vaihtuessa

Whatsapp-tili kannattaa suojata kaksivaiheisella kirjautumisella, tai viestit voivat päätyä puhelinnumeroa vaihtaessa vääriin käsiin. Asiasta kertoo Yle.

Kun uuden puhelinnumeron ottaa käyttöön ja vaihtaa sen myös Whatsapp-tilille, on mahdollista, että uudelle tilille alkaa ilmestymään puhelinnumeron vanhan omistajan viestejä. Näin kävi helsinkiläiselle Jaakko Hämeelle.

Hämeen mukaan vanhat viestit eivät näkyneet hänelle, mutta uudet näkyivät. Lisäksi hän vastaanotti numeron vanhalle omistajalle tarkoitettuja puheluita.

– Se oli aika epätodellinen tunne. Kuin olisi saanut tirkistelyaukon tuntemattoman ihmisen elämään, Häme kertoo Ylelle.

Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan lehtori Panu Moilanen korostaa, että Hämeen tapauksessa ei ole kyse Whatsappin virheestä tai tietoturvapuutteesta. Sen sijaan olisi käyttäjän vastuulla ymmärtää, miten sovellus toimii ja miten oma tili suojataan.

– Tässä on todennäköisesti käynyt niin, että puhelinnumeroa aiemmin käyttänyt henkilö ei ole ottanut käyttöön kaksivaiheista tunnistautumista Whatsappissa, Moilanen pohtii.

Kaksivaiheisessa tunnistautumisessa puhelinnumeroon sidotulle tilille pääsee kirjautumaan vain, jos tietää kuusinumeroisen pin-koodin. Se siis estää numeroa päätymästä vahingossa jonkun toisen käsiin.

Vastuu tunnistautumisen käyttöönotosta on kuitenkin käyttäjällä itsellään, sillä Whatsapp ei sitä automaattisesti vaadi.

Moilanen korostaakin, että ilman tunnistautumista omat tiedot voivat numeroa vaihtuessa päätyä väärin käsiin.

– Whatsappia käytetään Suomessa niin laajasti, että sieltä on mahdollisuus saada paljon tietoa, joka ei missään tapauksessa kuuluisi tietyn piirin ulkopuolisille, Moilanen tiivistää.