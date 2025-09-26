Yle: Moni lukio ei hyödynnä tekoälyä, huolena nuorten yhdenvertaisuus

Noin joka viidenneltä lukiolta puuttuu yhä tekoälystrategia, vaikka tekoäly on mullistanut opiskelun, kertoo Yle.

Vajaa kolmannes lukioista vastasi Ylen rehtoreille lähettämään kyselyyn. Rehtoreista 87 kertoo, että heidän lukiossaan on tekoälystrategia, 20 lukiolta se puuttuu.

Noin joka kolmas opettaja sanoo, ettei ole käyttänyt tekoälytyökaluja, selviää Opetushallituksen omista kyselyistä. Erot lukioiden valmiuksissa hyödyntää tekoälyä herättävät huolen siitä, että nuorten yhdenvertaisuus heikentyy.

– Sillä ei saisi olla liikaa merkitystä, missä lukiossa olet tai kuka sinua opettaa. Seuraukset voivat heijastua jatko-opintoihin tai jopa työelämään, sanoo Opetushallituksen kouluneuvos Kimmo Koskinen Ylelle.

Marraskuussa 2022 julkaistu Chat GPT -tekoälyohjelma rantautui vauhdilla myös koulumaailmaan.