Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Opiskelijoita ylioppilaskirjoituksissa Töölön yhteiskoulun lukiossa Helsingissä 17. maaliskuuta 2023. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Yle: Moni lukio ei hyödynnä tekoälyä, huolena nuorten yhdenvertaisuus

  • Julkaistu 26.09.2025 | 20:05
  • Päivitetty 26.09.2025 | 20:05
  • Tekoäly
Rehtoreiden mukaan tekoäly voi sparrata oppimista, mutta itsenäistä ajattelua ei pidä ulkoistaa.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Noin joka viidenneltä lukiolta puuttuu yhä tekoälystrategia, vaikka tekoäly on mullistanut opiskelun, kertoo Yle.

Vajaa kolmannes lukioista vastasi Ylen rehtoreille lähettämään kyselyyn. Rehtoreista 87 kertoo, että heidän lukiossaan on tekoälystrategia, 20 lukiolta se puuttuu.

Noin joka kolmas opettaja sanoo, ettei ole käyttänyt tekoälytyökaluja, selviää Opetushallituksen omista kyselyistä. Erot lukioiden valmiuksissa hyödyntää tekoälyä herättävät huolen siitä, että nuorten yhdenvertaisuus heikentyy.

– Sillä ei saisi olla liikaa merkitystä, missä lukiossa olet tai kuka sinua opettaa. Seuraukset voivat heijastua jatko-opintoihin tai jopa työelämään, sanoo Opetushallituksen kouluneuvos Kimmo Koskinen Ylelle.

Marraskuussa 2022 julkaistu Chat GPT -tekoälyohjelma rantautui vauhdilla myös koulumaailmaan.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)