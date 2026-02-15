Yle: Lentoviivästysriidat ruuhkauttivat käräjäoikeuden

Vuonna 2022 Teneriffalta Helsinkiin myöhästyneestä lennosta alkanut oikeustaistelu on kestänyt jo useita vuosia, kertoo Yle. Asian käsittely on edelleen kesken Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa.
Finnarin lomalento myöhästyi, sillä sen koneen kapteeni päätti tehdä erillisen pysähdyksen tyhjentämään wc-säiliöitä, jotka olivat poikkeuksellisen täynnä sekä tankkaamaan lentokonetta ennen saapumistaan Teneriffalle, josta sen oli määrä lähteä heti takaisin Helsinkiin.
Lennon viive oli lopulta kolme tuntia. Matkustajilla on oikeus korvaukseen tällaisesta myöhästymisestä EU-asetuksen mukaisesti. Kun lentomatka on yli 1500 kilometriä, korvaus on 400 euroa matkustajaa kohden.
Lennolla ollut matkustaja kertoo hakeneensa Finnairilta 1200 euron korvausta itselleen ja kahdelle mukana olleelle lapselleen. Yhtiö kuitenkin kieltäytyi maksamasta vedoten poikkeuksellisiin olosuhteisiin.
Kun Finnair ei maksanut korvauksia, matkustaja haki niitä korvaushakemuksia hoitavan yrityksen kautta. Koska Finnair ei reagoinut tähänkään korvaushakemukseen, toimitti Lentoapu-yhtiö sille haastehakemuksen matkustajan nimissä.
Syynä oikeuskäsittelyn viivästymiseen on osastonjohtaja, käräjätuomari Henri Hyvärisen mukaan jutun laajuus.
– Toinen ongelma on se, ettei meidän siviiliprosessi taivu tällaisille varsin pienille ja yksinkertaisille jutuille, Hyvärinen sanoo Ylelle.
Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden laamannin Timo Heikkisen mukaan Finnair on pitkittänyt oikeusprosessia. Näyttää siltä, että yhtiö hidastaa ja hankaloittaa ratkaisuja systemaattisesti, hän pohtii.
Yhtiö on pyytänyt liki kaikissa lentokorvausriidoissa suullista käsittelyä, kun yleensä yhtiöt Heikkisen mukaan käsittelevät riidat kirjallisesti, mikä on paljon nopeampaa.
Finnairin viestintäjohtaja Päivyt Tallqvist kiistää syytökset käsittelyn tahallisesta venyttämisestä.
Iso osuus lentokorvausriitojen käsittelystä päätyy veronmaksajien maksettavaksi, sillä oikeudenkäyntimaksu ei kata tuomioistuimen kaikkia kuluja.
Hyvärisen mukaan prosessia voisi nopeuttaa esimerkiksi sillä, että oikeusriidat tulisi ratkaista kirjallisesti ja ehdoton oikeus suulliseen käsittelyyn poistuisi.