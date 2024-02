Yle: Lapsivaltuutettu puoltaa suljettuja laitoksia rikosten kierteessä oleville alaikäisille

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarisen mukaan lasten ja nuorten rikoskierteet tulisi pystyä katkaisemaan nykyistä tehokkaammin. Aiheesta uutisoi Yle.

Keskusrikospoliisi julkaisi torstaina selvityksen nuorten rikollisuudesta. Erityisesti alle 15-vuotiaiden tekemä rikollisuus sekä ryöstörikollisuus ovat kasvaneet jyrkästi. Poliisin mukaan alle 15-vuotiaiden rikoskierrettä on vaikea katkaista, sillä keinoja ei ole eivätkä he ole rikosoikeudellisesti vastuussa. Useat rikoksia tekemistä alle 15-vuotiasta ovat sijoitettuna lastensuojelulai-toksiin, josta karkaaminen, ”hatkaaminen”, on poliisin mukaan liian helppoa.

Yhtenä ratkaisukeinona alaikäisten rikoskierteen katkaisemiseksi Pekkarisen mukaan tulisi pohtia aiempaa suljetumpia lastensuojelulaitoksia sekä alle 15-vuotiaille vakavassa rikoskierteessa oleville lapsille että omia yksiköitä 15-17-vuotiaille nuorille. Hän kertoo tilanteen olevan niin vakava, että on joutunut muuttamaan omaa suhtautumistaan suljettuihin laitoksiin.

– Tämä on vaatinut aika paljon ajatusteni muuttamista. En olisi tutkijana ehkä koskaan uskonut, että puhun alaikäisten suljettujen laitosten puolesta, Pekkarinen sanoo Ylelle.

Rikosvastuun ikärajan alentamiseen Pekkarinen ei kuitenkaan usko. Hänen mukaansa poliisin ja lastensuojelun parempi yhteistyö on avainasemassa rikoksentorjunnassa.

– Siinä olen poliisin kanssa samaa mieltä, että ei ole lapsen edun mukaista antaa rikoskierteen jatkua. Sen pysäyttämiseksi on löydettävä mekanismi.

Hänen mukaansa suljetumpia lastensuojelulaitoksia perustettaessa on tehtävä riittävän laadukas lainsäädäntövalmistelu, jotta lasten ja nuorten oikeuksien toteutuminen turvataan. Laitosten tulisi olla keskittyä hoidon tarjoamiseen.

– Itse uskon, että keinot ja pykälät löytyvät, jos yhteistä tahtoa on, Pekkarinen toteaa.