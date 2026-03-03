Yle: Koiran rekisteröimättä jättäminen tulee kohta kalliiksi

Koiranomistajat voivat kohta saada satojen eurojen laskun jos koira on rekisteröimättä. Ylen mukaan omistajilla on velvollisuus rekistöidä eläimet.
Valtion viralliseen koirarekisteriin ilmoittamisen laiminlyönnistä on seurannut määräys tai kehotus, mutta pian se alkaa maksaa sileitä seteleitä seuraamusmaksuna. Lakimuutos on tarkoitus saada voimaan keväällä tai ainakin kesään mennessä.
Koirarekisteri otettiin käyttöön vuona 2023. Siitä lähtien kaikki koirat, myös sekarotuiset, on pitänyt siruttaa ja ilmoittaa valtion koirarekisteriin. Rekisteriin on ilmoitettu noin 400 000 koiraa, mikä on vain puolet Suomen 800 000 koirasta.
Koirat tulee rekisteröidä viimeistään kolmen kuukauden iässä. Rekisteröinti maksaa 10-20 euroa koiraa kohden. Rekisteröinnillä on tarkoitus kitkeä pentutehtailua.
Maa- ja metsätalousministeriön erityisasiantuntija Anssi Welling sanoo Ylelle, että koirien seuraamusmaksussa pysytään maksuhaarukan minimissä eli noin 300 eurossa. Korkeimmillaan seuraamusmaksu voi olla jopa 5000 euroa, mutta lakimuutos koskee myös tuotantoeläimiä kuten nautoja ja lampaita.
Kissojen rekisteröintipakko on tulossa EU-maihin Ylen mukaan vuonna 2030.